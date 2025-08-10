Ravit Ruotsi
Main Stage kilpailee ÅbyssäKuva: Anu Leppänen
Uutiset

Main Stage kasipaikalta Åby Stora Prisin miljoonajahtiin

Åby Stora Pris juostaan lauantaina. Matkana on 3140 metriä, ja voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua. Lähtöradat arvottiin sunnuntaina iltapäivällä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Staro Mack Crowe
Åby Stora Pris
Dundee As
Main Stage

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi