Main Stage kasipaikalta Åby Stora Prisin miljoonajahtiin

Suomalaisten omistamat ja kasvattamat hevoset eivät olleet onnekkaita arvonnassa. Antti Ojanperän valmentama ja Santtu Raitalan ajama Main Stage sai eturivin uloimman lähtöradan. Annamari Sipilän omistama Dundee As on kymppiradalla. Mats E Djuse ajaa ja Alessandro Gocciadoro valmentaa. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe hakee menestystä takarivistä lähtöradalta 12.Daniel Redénin valmentama Derbykakkonen ja UET Grand Prixin sankari Epic Kronos oli lähtörata-arvonnan voittaja. Se sai ykkösradan. Örjan Kihlströmin ajaman 5-vuotiaan Muscle Hillin pojan on ilmoitettu juoksevan ilman kenkiä ensimmäistä kertaa tänä vuonna.Finlandia-Ajon toukokuussa voittanut Mellby Jinx on ysiradalla. Valmentaja Daniel Wäjersten ohjastaa.Johan Untersteinerin Dancer Brodde ja Robert Berghin Harpy saivat viimeiset kutsut. Jenna Leskiranta on Dancer Brodden hoitaja.Åby Stora Pris on UET Elite Circuit -sarjan 14. osakilpailu.Åby Stora Pris3140m - 1. palk. 1,5 miljoonaa kruunua1 Epic Kronos/Örjan Kihlström (Daniel Redén)2 Immortal Doc/Björn Goop (Fredrik Wallin)3 Macahan/Carl Johan Jepson (Maria Törnqvist)4 Dancer Brodde/Johan Untersteiner5 Kentucky River/Rikard N Skoglund (Daniel Redén)6 Harpy/Adrian Kolgjini (Robert Bergh)7 Vallatonian/Per Oleg Midtfjeld (Kristan Malmin)8 Main Stage/Santtu Raitala (Antti Ojanperä)9 Mellby Jinx/Daniel Wäjersten10 Dundee As/Mats E Djuse (Alessandro Gocciadoro)11 Önas Prince/Per Nordström12 Staro Mack Crowe/Magnus A Djuse (Mattias Djuse)Åby Stora Prisin hevoset