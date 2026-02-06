Main Stagen Talvimeeting alkaa lauantaina Ranskassa – "Terveenä se olisi varmasti pystynyt pärjäämään täällä jo aiemmin"

Talven aikana on päästy seuraamaan Antti Ojanperän valmennettavien otteita Ranskassa. Lauantaina Vincennesissä järjestettävissä raveissa Ojanperän tallista lähtöviivalle asettuu kaksi hevosta, kun Main Stage ja Lightning Stride kilpailevat noin 38 000 euron ykköspalkinnolla ajettavassa Prix de Munichissa.Nyt 10-vuotiaaksi kääntyneelle Main Stagelle startti on tälle talvea Ranskassa ensimmäinen. Edellisen kerran lokakuussa Porin St. Legerissä kilpaillut Main Stage starttaa Vincennesissä 2100 metrin ryhmäajoon radalta kaksitoista Damien Bonnen ohjastamana.”Ensimmäinen startti tauolta on hevoselle enemmän valmisteleva lähtö tulevia tehtäviä ajatellen. Grosboisin pikkuradalla ajoimme hevosella puolitoista viikkoa sitten 16-vauhtisen hiitin treenikärryistä, mutta eihän hevonen vielä missään nimessä sellainen ole, että sen voisi noista asemista julistaa pärjäävän täällä täydellä matkalla. Vauhdit ovat joka lähdössä niin kovat”, Ojanperä kertoo.Main Stagen osalta Ranskassa kilpailemisen aloittamista viivästytti oria pitkään kiusannut bakteeri.”Nyt se tuntuu ihan hyvältä ja on oikein virkeä. Oli sille seuraavien viikkojen aikana lähtöjä, mutta harmittaa, että pääsemme vasta nyt aloittamaan kilpailemisen. Terveenä se olisi varmasti pystynyt pärjäämään täällä jo aiemmin”, Ojanperä sanoo.Tallikaveri Lightning Stride starttaa Gabriele Gelorminin ohjastamana matkaan radalta neljätoista. Ranskassa tamma aloitti Ojanperän valmennuksesta Prix d’Amérique -sunnuntaina hyvällä nelossijalla.”Startti teki hevoselle ehdottomasti hyvää. Se on saanut nyt lisää hyviä treenejä ja on oikeasti tosi kivantuntuinen. Olettaisin hevosen menneen viime lähdöstä ison pykälän eteenpäin ja olevan nyt parempi. Lähtöpaikka kuitenkin aiheuttanee murheita. Lightning Striden kanssa on asetettu tähtäin helmikuun lopulle yhteen sopivaan lähtöön”, Ojanperä suunnittelee.Torstaina Ojanperän tallista Vincennesissä kilpaili Goodwin Zet, mutta raskaan juoksun jälkeen hevonen taipui loppusuoralla lähdön hännille.”Juoksu meni aivan totaalisen pieleen”, Antti Ojanperä tiivistää..Ranskassa Antti Ojanperän tallin käytäntöihin tutustumassa – "On mietittävä tarkoin, miten systeemin saa pelittämään"