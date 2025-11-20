Majestic Man tekee paluuta kilparadoille koelähdön kautta – "Tosi hyvä mieli jäi kaikille"

Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallin menestyshevonen Majestic Man suoritti keskiviikkona Uumajan lounasraveissa koelähdön valmentajansa ajamana aikaan 18,7/2140 metriä. 10-vuotiaan ruunan edellinen kilpailusuoritus oli Oulusta kesäkuulta 2024.”Ihan vakavasti se kuitenkin loukkaantui viimeisimmän startin jälkeen ja epävarmoin miettein olimme pitkään, että tuleeko se koskaan enää takaisin radoille. Täytyi antaa runsaasti hevoselle aikaa”, Jonna Irri kertoo.91 starttia urallaan kisanneen Majestic Manin voittosumma on jo lähes 270 000 euroa. Paluustartti koittanee nyt lähiaikoina.”Tosi hyvä mieli jäi koelähdöstä kaikille. Hevonen meni ihan pintakaasulla, kuten tietysti kuuluikin. Ei hevosen kanssa enää mistään Suur-Hollola-ajosta haaveilla, mutta pitää sen näyttää haluavansa suorittaa hyvällä tasolla. Pirun virkeä hevonen ainakin nyt on”, Irri hymähtää.Majestic Manin koelähdön voit katsoa tästä linkistä.