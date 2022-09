Makethemarkin menestyksekäs ura paketissa - "Onhan sen ura uskomaton"

Yhdeksänvuotias Makethemark juoksi viimeisen starttinsa perjantaina Solvallassa.

”Hevonen on ollut hyväntuntuinen koko ajan, mutta viimeistä potkua ei ole ollut. Iän myötä on toki selvää, kun ajattelee, miten kovalla tasolla se on koko ajan kilpaillut, että piiru kapasiteettia hukkuu", Petri Salmela huomautti.

Makethemark sijoittui tänä kesänä vielä St Michelissä hopealle.

”Mikkelissä hevosella oli tämän kesän huippukunto päällä, ja jonkun muunkin hyvän startin se vielä teki, mutta koko ajan on ollut selvää, ettei tällä mitään iltaraveja aleta kiertämään."

"Makethemarkille on syntynyt tänä vuonna jo 14-15 niin hienoa varsaa, ja alkuviikosta päätettiin jo, että ensi vuosi on vain siitokseen. Makethemark voi oikein hyvin tänäkin päivänä, ja se on mukava jättää sellaisena siitokseen.”

Makethemarkin voittosumma kirjataan hurjin lukemin 12 071 610 kruunua.

”Onhan sen ura uskomaton. Se on ollut alusta asti hyvä ja kilpaillut 2-vuotiaasta asti periaatteessa absoluuttisella huipputasolla. Kolmivuotiskaudelta tulee mieleen Treåringselitenin voitto ja hyvät suoritukset E3:ssa. Nelivuotiskaudella se teki monia monia hyviä suorituksia, ja hyvistä onnistumista uralla tulee toki Jubileumspokalenin voitto nopeasti mieleen. Elitloppetissa kolmossija oli paras sijoitus, ja silloin voittokin oli lähellä. Monia monia muitakin huippusuorituksia sen uraan mahtuu.”

Makethemarkin tärkeys Petri Salmelalle on vuosien mittaan tullut esille eri tilanteissa.

”Makethemark on omistajilleen, hoitajalleen, minulle ja koko tallille antanut niin paljon. Se on ollut selkeästi minun uran paras hevonen. Plant The Seed oli 30 vuotta sitten myös absoluuttisella huipulla jonkin aikaa. Jos tässä niin pitkä väli seuraavaan taas tulee, ei se taida minun uraani mahtua”, Petra Salmela nauroi.