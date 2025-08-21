Kohti Derbyä: Romanov Comery on Mäki-Tulokkaan valttikortti

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Romanov Comery kiertyi omassa Derby-karsinnassaan kierros juostuna keulassa juosseen Ginzan kupeelle, mistä myös voitti lähdön hallitusti ajalla 14,7a/2620 metriä. Finaaliin Santtu Raitalan ajokki starttaa radalta viisi, kun taustavoimat saivat valita lähtöradan karsintavoittajista viimeisenä.”Vaikea sanoa, kuinka paljon varaa jäi. Laput kuitenkin jäivät vetämättä. Niihin se vastasi ainakin kesäkuussa ajetussa Teivon startissa kovin positiivisesti”, Mäki-Tulokas sanoo.Karsinnan jälkeen Romanov Comeryn olemus on ollut Mäki-Tulokkaan mukaan normaali. Iltaruoat ja aamuruoat ovat maistuneet, eikä palautteluksi ajetulta kävelylenkillä havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa.”Elina (Sillanpää, hoitaja) kävi karsinnan jälkeisenä päivänä ajamassa pienen kävelylenkin ja kaikki oli kunnossa”, Mäki-Tulokas vakuuttaa..Ennakkoon tasaiseksi ajatellussa finaalissa Mäki-Tulokas näkee Romanov Comeryn kohdalla kaiken olevan mahdollista. Taktiset valinnat hän jättää täysin Raitalan mietittäväksi. Derby-finaali on Romanov Comerylle 4-vuotiskauden kymmenes kilpailu. Tammikuussa se kilpaili kahdesti, kunnes vietti treenitaukoa huhtikuun loppuun saakka.”Pari ekaa starttia meni heikommin, mutta muuten hevonen on suorittanut hyvällä tasolla. Vieremällä vain kävi se pieni kompurointi”, Mäki-Tulokas summaa.