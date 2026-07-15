Talvella Making Miracles juhli menestystä myös Toto75-tasolla.
Talvella Making Miracles juhli menestystä myös Toto75-tasolla.Kuva: Anu Leppänen
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Making Miraclesin laukka Suur-Hollolan Best Princesissä oli kilpauran kannalta kohtalokas – "Nyt siitä pyritään saamaan ainakin yksi varsa"

Omistaja ja kasvattaja Saku Mäenalanen kertoo, että orivalinta tammalle on jo tehty.
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saku mäenalanen
Making Miracles
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