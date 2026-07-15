Making Miraclesin laukka Suur-Hollolan Best Princesissä oli kilpauran kannalta kohtalokas – "Nyt siitä pyritään saamaan ainakin yksi varsa"

Lupaavasti uransa avannut Making Miracles oli Suur-Hollola-sunnuntaina nousemassa kolmatta rataa pitkin voittokamppailuun nelivuotiaiden tammojen Best Princessissä, kunnes loppusuoralla lipesi peitsin kautta laukalle.Samalla startti jäi mahdollisesti jääkiekkoilija Saku Mäenalasen ja hänen siskopuolensa Maisa Leinosen omistaman ja kasvattaman tamman uran viimeiseksi kilpailuksi.”Se laukassa kolhaisi takajalalla etujalkaansa. Nyt tiistaina jalka ultrattiin ja sieltä paljastui jännevamma. Toki jo startin jälkeen kaikki ymmärsimme, ettei tilanne näytä hyvältä hevosen aristaessa jalkaansa”, Mäenalanen kertoo.Anne Kankaan valmennuksessa varsasta asti ollut Making Miracles ehti kilpailla 12 kertaa totosijoin 8–1–0. Palkintorahoja 13,4-tuloksen täydeltä matkalta juosseelle tammalle kertyi 29 000 euroa.”Torstaina hevonen siirtyy Hauholla sijaitsevalle KS-tallille ja perjantaina se siemennetään Propulsionilla. Toivottavasti tamma tulisi kantavaksi. En ollut aiemmin vielä edes vakavasti pohtinut siitä varsan teettämistä, kun tarkoitus oli keskittyä nyt kilpailemiseen”, Mäenalanen miettii.Ensimmäisen oman ja lahjakkaaksi osoittautuneen kasvatin loukkaantuminen luonnollisesti surettaa, mutta Mäenalanen näkee asiassa myös hopeareunuksen.”Onneksi hevonen ei loukkaantunut niin pahasti, että siitä olisi joutunut luopumaan kokonaan. Nyt siitä pyritään saamaan ainakin yksi varsa. Tulevaisuudessa Making Miraclesin paluu kilparadoille tuntuu aika epätodennäköiseltä, vaikka nuori hevonen onkin kyseessä”, Mäenalanen sanoo..Saku Mäenalanen jännittää Sveitsissä Making Miraclesin tauolta paluuta – "Jukan kanssa olen laitellut viestiä pitkin päivää"