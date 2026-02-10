Kari Lehtonen tyytyväinen Mandela Zonin harjoitusotteisiin – "Sen pitäisi tehdä jonkinlainen nousu palatessaan radoille"

Kari Lehtonen sai Mandela Zonin ja Quidditch Hålerydin valmennukseensa tammikuussa, kun Reima Kuisla tyhjensi talliaan. Mandela Zon lähenee kaksikosta ensimmäisenä starttivirettä, mutta Lehtonen haluaa saada hevosen vielä valmiimmaksi."Mandela Zon on ollut tallissa kolmisen viikkoa", Lehtonen aloittaa. "Se on saanut olla terveenä ja uskon, että sen pitäisi tehdä jonkinlainen nousu palatessaan radoille. Ykkössarjoihin tähdätään, mutta ihan vielä kilpaileminen ei ole ajankohtaista. Ensimmäinen startti menee luultavasti maaliskuulle. Yritetään saada hevonen vielä paremmaksi. Nyt kun Mandela Zonia on päästy ajamaan, niin siitä välittyy hyvän hevosen tyyli. Sillä vaikuttaa olevan vielä paljon intoa juoksemiseen." Mandela Zon on kilpaillut myös montéssa, jossa se on parhaimmillaan ollessaan pystynyt lyömään avoimella tasolla kaikki vastustajansa. Vuonna 2024 hevonen voitti Porissa juostun 10 000 euron arvoisen monté-lähdön.Kiinnostusta montéa kohtaan lisää se, että talliporukasta löytyy viime vuoden voitokkain monté-ohjastaja Heta Huuskola."Saatetaan hyvinkin kokeilla myös montéa, mutta katsotaan rauhassa, miten hevonen aloittaa", Lehtonen päättää..Mandela Zonin uusi valmentaja selvillä – "Käytiin juuri ajamassa hölkkää".Kuukauden hevonen Mandela Zon rikkoo 50 vuotta kestäneitä ennätyksiä – "Voittoja olisi varmaan enemmänkin, jos olisin ajatellut sitä aiemmin"