Mandela Zonin uusi valmentaja selvillä – "Käytiin juuri ajamassa hölkkää"

Tammikuun alussa Hevosurheilu uutisoi Reima Kuislan laittavan tallinsa ovet Seinäjoella kiinni. Tallin tähtihevosista muun muassa Mandela Zonin seuraava valmentaja oli vielä tuolloin kysymysmerkki, mutta nyt asia on ratkennut. 9-vuotiaaksi kääntynyt ori on siirtynyt Kurikkaan Kari Lehtosen talliin. Kuislan hevosista Lehtoselle meni samalla myös Quidditch Håleryd."Käytiin juuri ajamassa hölkkää niillä. Hyväntuntuisia hevosia", keskiviikkoaamuna tavoitettu Lehtonen aloittaa.Mandela Zonin edellinen kilpailu on marraskuun lopulta Seinäjoelta. Quidditch Håleryd puolestaan kilpaili viimeksi lokakuun alussa. Lehtonen kertoo, että tallin uudet tulokkaat nähdään startissa aikaisintaan 1-2 kuukauden kuluttua."Ne ovat parhaimmillaan tosi hyviä hevosia lähtöihinsä. Mandela Zon on huippuhevonen ja Quidditch Håleryd on esittänyt parhaimmillaan oikein hyviä juoksuja. Aloitellaan nyt treenaamista meidän systeemillä ja katsotaan kuinka ne lähtevät menemään", Lehtonen sanoo..