Manny Muscle palasi paussilta voittovireessä – ”Tosi kovakapasiteettinen hevonen”

Enintään 200 000 euroa tienanneiden ryhmäajossa oli vuodenaikaan nähden poikkeuksellinen tilanne, kun kaksi huippuravuria Manny Muscle ja Deangelo päättivät kilpailutaukonsa.

Santtu Raitalan ohjastama Manny Muscle oli arvottu Deangelon ulkopuolelle nelosradalle, mutta se karautti kiihdytyksessä ohi vierestä lähteneen Olli Koivusen ajokin.

Manny Musclen ei tarvinnut avata kuin 15,1-vauhdilla, ja kierroksen se sai hölkkäillä 16,6-lukemiin. 10,9-vauhtisessa lopetuksessa Manny Muscle voitti todella hallitusti ennen ulkoa pirteästi kirinyttä Hierro Bokoa. Deangelo oli 2. sisältä tasapaksu kolmonen.

”Hevonen ei ehkä niin lujaa lähtenyt kuin pystyy lähtemään. Sama näkyi lopussakin varmaan, ettei pystytty pitämään Santun selkää”, Olli Koivunen puhui TotoTV:n haastattelussa. ”Deangelosta puuttui vähän, mutta se oli varmasti taukotukkoisuutta. Se parantaa sitten starttien myötä.”

Juho Ihamuotila oli voittajahaastattelussa tyytyväinen valmentamaansa Manny Muscleen ja toi esille edellisen kerran kesäkuussa kisanneen hevosen hyviä puolia.

”Manny Muscle on hirmuisen hienoluonteinen hevonen, joka tekee joka asiassa sen minkä ihminen pyytää. Raviradalla se tekee sen mitä kuski pyytää”, Juho Ihamuotila kehui. ”Sillä oli käyty kerran ratahiitti ajamassa. Hyvä hevonen, kun riittävästi liikettä saa, on yleensä jo aika hyvä tauolta. Manny Muscle on tosi kovakapasiteettinen hevonen.”

Kylmäveristen keskipitkän matkan kisassa suosikki epäonnistui. Teemu Okkolinin suojatti Suvelan Rinssi sai odotetusti keulajuoksun, mutta laukka tuli loppusuoralla. Okkolin ei TotoTV:ssä selitellyt.

”Ei tää hevonen ole sellainen kuin pitäisi olla”, Okkolin myönsi.

Työt johtavan rinnalla tehnyt Rallin Muisto nyrkkeili tapojensa mukaisesti päätyyn saakka ja otti ensimmäisen täysosumansa sitten kesätauon.

”Rallin Muisto on tauon jälkeen parantanut ja oli tehnyt jo kaksi oikein hyvää juoksua, ja suunta näyttäisi olevan vain parempaan”, Ari Moilanen myhäili voittajahaastattelussa. ”Haukeli Expressen oli jo kaulan mitan ohi, mutta tämä tuli sitkeästi maaliin ja pystyi nitistämään sen.”

Enintään 75 000 euroa radoilta rahaa ravanneiden lähtö oli todella hyvätasoinen.

Pekka Korpi oli Full Picturen kanssa alussa terävänä ja ohitti suursuosikki All Star Mintin, joka jäi taivaltamaan toiselle ilman selkää. Se taipui siitä, ja johtavan Full Picturen takana matkannut Deep Blue Font spurttasi tarkan reissun päätteeksi parhaaksi.

”Maalisuora tultiin tosi kovaa. Hevosella on ollut muutaman kerran vedettävät puolilaput. Ne kun veti silmille, tuntui että se tulee Full Picturesta ohi”, voittajan kuski Santtu Raitala puhui.

All Star Mintin ohjastaja Tapio Perttunen pyöritteli lähdön jälkeen TotoTV:n haastattelussa, että olisiko hän voinut tehdä jotain toisin.

”Hevonen on pari starttia ollut aika energinen. Se painoi vähän liikaa, joka ei ole koskaan hyväksi. Olisi pitänyt reippaammin antaa mennä, mutta pitkä matka kun oli, oli vähän vaikea ajaa.”

