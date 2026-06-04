Mäntän paikallisraveissa jokainen hevonen palkitaan – "Yritämme näin tukea osallistumista"
Mäntän ravien palkintotaso on noussut viime vuodesta ja ensipalkinnot ovat 300–400 euroa. Lisäksi jokainen voittaja saa mash-säkin, hevospatsaan ja loimen. Jokainen osallistuja palkitaan tuotepalkinnolla.
”Yritämme näin tukea osallistumista paikallisraveihin. Ajattelimme, että yleisesti koko ajan kaikki laskee, mutta meillä on sellainen tilanne, että voimme pikkaisen nostaa palkintoja, niin maksamme mieluummin hevosenomistajille sen mikä meidän on mahdollista”, Mäntän ravit järjestävän Kuoreveden Hevosjalostusseura ry:n varapuheenjohtaja Marika Enoranta kertoo.
Mäntän ravien yleisömäärässä, joka oli viime vuonna 795, samaan aikaan vain vajaan 100 kilometrin päässä järjestettävä Killerin Eliitti ei välttämättä näy, mutta etenkin toimihenkilöiden löytämistä se hankaloittaa. Myös valmentajat ja ohjastajat joutuvat valitsemaan lähialueen ravien välillä. Ravipäivän siirtoa muuhun ajankohtaan tulevaisuudessa on harkittu, vaikka tahtotila olisi säilyttää päivä ennallaan.
”Meillä on hirveän hyvä talkooporukka ja yhteishenki. Olemme kunnostaneet paljon paikkoja, joten olisi kiva, että voimme ajaa ravit täysimääräisenä. Tänä vuonna olemme tehneet lisää valjastuspaikkoja, joita on nyt reilu 40.”
Mäntän ravien ilmoittamisaika päättyy maanantaina 8.6. klo 9.00
”Meillä on hyvä tunnelma ja yleisö pääsee ihan kiinni hevosiin”, Enoranta hehkuttaa.