Mäntyvaarassa ajetaan tänä vuonna vielä kahdet ravit, molemmat marraskuussa.
Mäntyvaarassa ajetaan tänä vuonna vielä kahdet ravit, molemmat marraskuussa.Arkistokuva: Riikka Aaltonen
Uutiset

Mäntyvaaran toimitusjohtajan tehtävää kohtaan on kiinnostusta – "Hevospuolen osaajia, mutta myös bisneksen taitajia"

Rovaniemen raviradan toimitusjohtajan pestin hakuaika päättyy 11. lokakuuta.
Julkaistu
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Rovaniemi
toimitusjohtaja
mäntyvaara
Rovaniemen Ravirata Oy
Mika Kuusela
Kirsi Braks
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Hevosurheilu
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