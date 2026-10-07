Mäntyvaaran toimitusjohtajan tehtävää kohtaan on kiinnostusta – "Hevospuolen osaajia, mutta myös bisneksen taitajia"

Rovaniemen Ravirata Oy:n hallituksen jäsen Mika Kuusela on tilanteesta mielissään.”Meille on tullut jo neljä oikein laadukasta hakemusta. Joukossa on hevospuolen osaajia, mutta myös bisnespuolen taitajia”, Kuusela kiittelee..”Hakijat näkevät Rovaniemen ravirata-alueen ennen kaikkea mahdollisuutena. Luonnollisesti raviurheilu on ykkösasia, mutta muuhunkin käyttöön liittyviä näkemyksiä on noussut pintaan, ja siellä on tuoretta sekä laadukasta näkökulmaa. Hallituksen kanssa pidetään yhteispalaveri mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, ja on mahdollista, että uusi toimitusjohtaja aloittaa työssään jo marraskuun alusta.”.Mäntyvaarassa tunnelma on muutenkin orastavan positiivinen..”Nuorisovastaava Kirsi Braks aloitti palkallisena lokakuun ensimmäisenä päivänä. Ponikerhossa on kuusi ryhmää ja peräti 64 lasta ja nuorta. Kyseessä on varmasti Suomen suurin ilman ravikoulua toimiva kerho, ja olemme saaneet nuorista sekä heidän vanhemmistaan tärkeitä lisäkäsiä talkooporukkaan. Se on arvostettava asia.”.Mäntyvaara ei lähtenyt mukaan myynti- ja markkinointiyhtiö Raviratas Oy:n osakkaaksi..”Takaisinansaintamahdollisuudet ovat melko mitättömät suhteutettuna ravipäivien määrään. Pyrimme kuitenkin lisäämään yhteistyötä Oulun ja Tornion ratojen kanssa”, Kuusela päättää.