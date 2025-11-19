Mäntyvaarassa ravataan illalla lumijääpolanneradalla

Keskiviikkona Rovaniemen Toto75-kierros kilpaillaan jo kunnon talvisäässä, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa Mäntyvaaraan illaksi reilun 10 asteen pakkaslukemia. Kaviouran osalta tiedossa on täysi talvirata..”Oikea lumijääpolannerata. Maanantaina ajelin autolla rataa ympäri ja täytyi vain kiitellä väkeä, joka on tehnyt radan eteen töitä. Jaaran Antti tulee meille vielä tiistaina töihin ja on keskiviikkona ratamestarina”, Mäntyvaaran toimitusjohtaja Tapani Enbuske kertoo..Rovaniemi oli taannoin ikävämmässä mielessä otsikoissa jouduttuaan perumaan rataolosuhteiden vuoksi yhdet sunnuntairavinsa. Perumispäätös tapahtui vasta ravipäivänä kilpailijoiden jo saavuttua paikalle. Jälkikäteen Mäntyvaara ilmoittautui maksamaan kilpailijoille matkakorvauksia turhista kilometreistä..Suomen Hippos rankaisi Mäntyvaaraa siirtämällä näiltä yhden ravipäivän ensi vuoden kilpailukalenterista Torniolle..”Eihän se mukavaa ollut. Olisin vielä halunnut antaa yhden toisen päivän Torniolle, mutta nyt lähti käytännössä vuoden ainoa perjantairavi-ilta. Kannamme kuitenkin vastuumme ja kärsimme rangaistuksen”, Enbuske sanoo..Samoihin aikoihin radan täysipäiväinen ratamestari Kari Palojärvi siirtyi muihin leipätöihin. Nyt Mäntyvaarassa rata- ja harjoitusalueita ravien ulkopuolella hoitaa reipas kymmenen hengen talkooporukka..”Järjestely näyttäisi alkaneen hyvin. Meillä on täällä todella hyvä tekemisen meininki”, Enbuske vakuuttaa.