Maratonin sankari Carulle syntyi sunnuntaina täyssisko – lue kisan jälkikommentit ja katso kuva

Henri Bollström iski puolimatkassa jonosta kärkeen, jonka jälkeen Caru jatkoi matkaansa kohti voittoa. Häijymies haastoi tiukasti päätöskierroksella, mutta lopulta yksi oli ylitse muiden.Carun valmentaja Harri Sulku myhäili tyytyväisyyttään hevosta kohtaan."Kova oli luotto, sillä Caru jaksaa mennä ja on silti kuin leikkisä varsa. On se vain vahva poika. Ori pyysi koko ajan Henkalta (Henri Bollström) lisää vauhtia. Hän vähän harmitteli sitä, että olisi voinut ajaa arvostetussa kisassa kilpailuennätyksen, jotta seuraaville maratonosallistujille olisi vähän tekemistä. Carun rytminvaihtokyky jaksaa ihmetettää. Ja tuntuu hienolta, miten se niin kovasti tykkää juoksemisesta", Sulku kommentoi.Pitkä kuuden tunnin kuljetus ei muodostunut maratonia ajatellen ongelmaksi."Lisäksi tuntuu, että volttilähdöissä on tullut varmuutta kiihdytykseen. Matkalla se nykii lisää vauhtia ja lantaa kesken juoksun. Ei voi olla kuin nöyrä ja kiitollinen. Jaksaa ihmetyttää se, että Caru ei ole muuttunut yhtään totiseksi, vaan ottaa juoksun rennosti."Sulku epäili, että täydellinen paketti on muodostunut monesta eri yksityiskohdasta."Caru nuokkuu katsoksilla, vaikka ympärillä on hälinää. Rentous auttaa sitä kilpailutilanteessa. Geeneillä on varmasti oma osansa. Emä on luonteeltaan vahva, ja se olisi ollut täydellinen kilpahevonen."Multi Tella on osoittanut lahjansa siitoksessa. Sulku sai ilouutisia sunnuntaiaamuna."Hingunniemessä oli syntynyt aamulla täyssisko Carulle. Kaikki meni hyvin."Ilona Sulku pakahtui onnesta, kun uusi tulokas saatiin maailmaan.."Viikonlopun isoin palkinto oli tämä terhakka pikkusisko, joka syntyi sunnuntaiaamuna. Ihan parasta mitä laji voi tarjota, on nämä omat varsat. Meille on syntynyt kaksi omaa carulaista ja Mantella teki tammavarsan Camrista", Ilona Sulku raportoi..Sukulinjat: Rentoakin jännittää ja haukka tuijottaa