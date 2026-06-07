Carua juhlittiin Pilvenmäki maratonin jälkeen.
Carua juhlittiin Pilvenmäki maratonin jälkeen. Kuva: Elisa Vaaramaa
Uutiset

Maratonin sankari Carulle syntyi sunnuntaina täyssisko – lue kisan jälkikommentit ja katso kuva

Pilvenmäki maraton oli yksi lauantain päälähdöistä. Harri ja Ilona Sulku saivat ihastella Carun väsymätöntä menoa kaviouralla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Caru
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi