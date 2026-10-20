Mari Leinosen, Pertti Puikkosen sekä Dimitri Palmroosin dopingrikkeistä saamat sakot laskevat ravituomioistuimen päätöksellä

Suomen Hippos tiedotti tiistai-iltapäivänä, että ravituomioistuin on päättänyt kohtuullistaa Mari Leinosen, Pertti Puikkosen sekä Dimitri Palmroosin dopingrikkeistä saamien sakkojen suuruutta. Annetut kilpailukiellot pysyvät voimassa hallituksen päätösten mukaisesti.

24 kuukauden kilpailukiellon saaneen Mari Leinosen 10 000 euron suuruinen sakko laskee 3000 euroon. Samansuuruisiksi laskevat 18 kuukauden kilpailukiellot saaneiden Puikkosen ja Palmroosin saamat 5000 euron sakot.

Puikkoselle ja Palmroosille annetut 300 euron sakot puutteellisesta lääkityskirjanpidosta jäävät voimaan.

Kyseisten valmentajien hevosten kilpailusuoritukset, joissa positiivinen testitulos on ilmennyt, pysyvät mitätöitynä ja starteista tulleet palkinnot määrätään palautettavaksi.

Samalla tuomioistuin päätti, että Hannu Prokkolalle 18.9.2026 alkaen määrätty toistaiseksi voimassa oleva kilpailukielto poistetaan.

Hippoksen hallitus perusti päätöksen Prokkolan kilpailukiellosta ravikilpailusääntöjen kohtaan 59.2.3.2.1, joka koskee lisenssinhaltijan yhteistyötä tahallisesta dopingrikkomuksesta kilpailukieltoon määrätyn henkilön kanssa. Hallituksen mukaan Prokkolan valmennukseen siirtyneet hevoset olivat edelleen Mari Leinosen tallissa, ja valmennustoiminnan tosiasiallinen vastuu oli säilynyt Leinosella.

Ravituomioistuin katsoi, ettei asiassa ole esitetty yksilöityä näyttöä tahallisesta tai suunnitelmallisesta dopingtoiminnasta.

“Ravituomioistuimen tulkinnan mukaan tällä kyseisellä säännöllä ei nykymuodossaan pystytä puuttumaan kotitalleilla tapahtuvaan toimintaan. Sääntöpykälä täytyy kirjoittaa uudelleen vuoden alusta siten, että kiellettyyn yhteistyöhön dopingrikkomuksesta kilpailukieltoon määrätyn henkilön kanssa on mahdollista puuttua”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka toteaa tiedotteessa.

Elina Miettusen valitus hylättiin

Hippoksen hallitus määräsi Elina Miettuselle kolmen kuukauden kilpailukiellon ajalle 24.9.2026–23.12.2026 niin kutsutusta puhelinhäirintäkohusta. Ravituomioistuin hylkäsi Miettusen valituksen kilpailukiellosta.

Hallituksen päätöksen mukaan seuraamus on määrätty Miettusen osallistumisesta kahteen puheluun, joissa hän on esiintynyt toisen henkilön nimissä. Toinen puhelu on soitettu raviradalle ja toinen toiselle lisenssinhaltijalle.

Hallituksen päätöksessä kilpailukielto on perustettu ravikilpailusääntöihin ja lisenssimääräyksiin. Hallitus on pitänyt menettelyä raviurheilun mainetta vahingoittavana ja vastuullisuusohjelman periaatteiden vastaisena.

Ravituomioistuin katsoi, että hallitus on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida Miettusen menettelyn niin vakavaksi, että kolmen kuukauden kilpailukielto on ollut perusteltu. Seuraamus ei ole epäsuhteinen menettelyn laatuun, kohteisiin ja Miettusen omaan aktiiviseen osuuteen nähden. Hallituksen päätöksen muuttamiseen ei ravituomioistuimen mukaan ole perusteita.

Lähde: Suomen Hippos