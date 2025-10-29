Maria Närhinen jatkaa Mikkelin raviradan hallituksen puheenjohtajana
Hevosurheilu uutisoi 8.10. että Mikkelin Ravirata Oy:n puheenjohtajan paikasta syntyneeseen kiistaan oli löytynyt sopuratkaisu. Kuntavaaleissa kaupungin suurimmaksi puolueeksi noussut keskusta halusi asettaa raviratayhtiön puheenjohtajaksi mikkeliläisen toimittajan Rauno Ylösen. Mikkelin kaupunki on yhtiön pääomistaja. Syntyneen sopuratkaisun mukaan Närhinen jatkaa puheenjohtajana syksyyn 2026, minkä jälkeen vetovastuun ottaa Ylönen. Nyt sopuratkaisu vahvistettiin.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Rauno Ylönen. Hallituksessa jatkavat Marjo Kaipainen, Heikki Kosonen, Jussi Myllymäki, Henna Paattimäki ja Terho Rautiainen.
Tiistaina kokousväkeä puhuttivat tiedotteen mukaan ravitalouden tiukat talousnäkymät. Mikkelin raviratakin asettaa kolmipäiväisenä ajettavalle St Michel -tapahtumalleen 17.–19.7.2026 entistä suuremmat taloudelliset odotukset.