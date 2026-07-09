Marier Mili siirtyi siitostammaksi – "Hienoja elämyksiä saatiin"

Christa Packalénin tallista uransa kaikki startit juossut Marier Mili kilpaili viime viikonloppuna Suur-Hollola-ajon karsinnassa ja sijoittui seitsemänneksi. Samalla startti jäi ainakin toistaiseksi Marko Kitusen omistaman tamman uran viimeiseksi startiksi.”Christan kanssa aiemmin puhuimme, että ajaisimme vielä muutaman startin kesällä. Hevonen ei kuitenkaan suorita tasollaan, joten haimme sen keskiviikkona kotiin. Marier Mili on ollut oikein tosi rauhallinen sen jälkeen, kun se todettiin kantavaksi”, Kitunen kertoo.10,5-aikaisesta Marier Milistä odotetaan ensi vuonna varsaa syntyväksi Propulsionista.”Tactical Landing oli hyvin vahvasti pohdinnoissa isäoriiksi. Sillä siemennettäessä olisi tullut pitkä treenitauko, ja meillä oli tarkoitus vielä kilpailla kesällä”, Kitunen sanoo.7-vuotias Marier Mili on juossut urallaan 50 starttia statistiikalla 10–6–6. Palkintorahoja vuonna 2023 Villinmiehen Tammakilvan voittanut Marier Mili ehti ansaita 125 420 euroa.Tällä kaudella Marier Mili ei enää kilpaile, mutta lopullista päätöstä sen kilpakenkien lyömisestä naulaan Kitunen ei kuitenkaan ole vielä tehnyt. Uran jatkumisen osalta tilannetta tarkastellaan uudestaan ensimmäisen varsomisen jälkeen.”Marier Mili on hevonen, jonka kilpauralla minua ei ole jäänyt harmittamaan mikään. Hienoja elämyksiä saatiin. Villinmiehen Tammakilpa voiton lisäksi se saavutti ikäluokkalähdöistä pari Kasvattajakruunun kakkossijaa. Startteja pyrin aina pääsemään seuraamaan paikan päälle”, Kitunen fiilistelee.