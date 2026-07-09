Marier Mili
Marier Mili ansaitsi urallaan reilut 125 000 euroa.Kuva: Anu Leppänen
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Marier Mili siirtyi siitostammaksi – "Hienoja elämyksiä saatiin"

Villinmiehen Tammakilvan Marier Mili voitti vuonna 2023.
Julkaistu
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Marier Mili
Marko Kitunen
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