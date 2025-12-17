Marja Pahkala Oulun Kuninkuusravien tuloksesta: "Erittäin onnellinen täytyy olla myös siitä, mitä ei voi rahassa mitata"

Takavuosina Kuninkuusravit oli isäntäradalle lähes rahantekokone. Yleisö tuli paikalle, satoi tai paistoi, ja jätti radalle runsaasti rahaa paitsi lipputuloina ja ravintolamyyntinä, myös pelituottoina. Tänä päivänä tilanne on toinen. Yleisön vaatimustaso on noussut, ja sen täyttämiseksi vaaditaan kallista tilapäisrakentamista. Siitä huolimatta yleisön saapuminen radalle ei ole itsestäänselvyys. Kun ravit tarjoillaan ilmaiseksi ja laadukkaasti kotisohvalle, varsinkaan huonon sään sattuessa ei paikan päälle lähdetä enää yhtä varmasti kuin ennen. Pelistä ei radalle juuri tuloa tule.Tätä taustaa vasten Oulun viime viikolla julkistamaa 408 000 euron tuottoa voidaan pitää loistavana.”Ihan vähän jäätiin alkuperäisestä tavoitteesta, mutta pitää olla tyytyväinen”, radan toiminnanjohtaja Marja Pahkala summaa.”Erittäin onnellinen täytyy olla myös siitä, mitä ei voi rahassa mitata: yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä. Vakioporukan lisäksi mukana oli mieletön määrä vapaaehtoisia, ja ilman joka ikisen heistä panosta tällaiseen tulokseen ei olisi voitu ikinä päästä.”Oululaiset löysivät raveihinOulun Kuninkuusravit sai helteisessä kesäsäässä unelmastartin.”Perjantai oli mahtava onnistuminen. Saatiin reilut 9000 asiakasta, se on huikea luku”, Marja Pahkala huokaa.Viikonlopun toisena erityisonnistumisena hän mainitsee vipin. Tallikaarteeseen rakennettiin kaksikerroksinen VIP-katsomo, jollaista ei raveissa ole aikaisemmin nähty.”Se oli kompakti ja sopivan kokoinen, ja se saatiin myytyä loppuun. Katsomosta näkyi hyvin radalle ja vähän myös varikolle.”Tänä päivänä Kuninkuusravien tulos syntyy karkeasti kolmesta osa-alueesta: lipunmyynnistä, ravintolamyynnistä ja kumppanuusmyynnistä. Oulussa onnistuttiin kaikilla.”Ainahan asiakkaita voisi ja saisi olla enemmänkin, ja ihan ei alkuperäiseen tavoitteeseen päästy, mutta täytyy olla tosi tyytyväinen. Monet tekee lähtöpäätöksen lähellä tapahtumaa, ja kun kelit suosi, ovimyyntiäkin tuli kiitettävästi”, Marja Pahkala iloitsee.Asiakastutkimuksen mukaan yleisö oli edellisiä Kuninkuusraveja huomattavasti paikallisempaa. Yleisöstä 24 prosenttia oli Oulusta ja 15 prosenttia muualta Pohjois-Pohjanmaalta.”Siihen vaikutti varmaan ensiksikin se, että edellisistä Oulun Kuninkuusraveista oli 15 vuotta. Toisekseen jalkauduimme markkinoinnissa maakuntaan ja teimme sisältöyhteistyötä kahden radioaseman, alueellisen Megan ja valtakunnallisen Pookin, kanssa. Siitä tuli tosi hyvää palautetta.”Kumppanuusmyynnissä jäätiin hieman alkuperäisestä tavoitteesta, mutta…”Yleisen taloustilanteen huomioiden kokonaisuus oli hieno ja hyvä”, Pahkala kokee.Ravikoulu ja lounastoiminta starttaavatRavintolatoiminta on Oulussa eriytetty omaan yhtiöön. Sen onnistuminen oli yhtiölle jatkoa ajatellen tärkeää.”Ravintolatoimintaa raveissa on haastavaa saada kannattavaksi, ravipäiviä on niin vähän. Nyt saadun puskurin turvin on mahdollista kehittää toimintaa ja aloittaa vuodenvaihteesta lounastoiminta alueen yrityksiä ja ihmisiä palvelemaan”, Pahkala paljastaa.Muita tuottoja Pohjolan Hevosystävät käyttää alueellisen raviharrastuksen vahvistamiseen avaamalla ravikoulun.”Meillä on ollut syksystä lähtien kaksi pilottiryhmää lainahevosilla. Vuodenvaihteessa alkaa säännöllinen toiminta omilla hevosilla yhteistyössä hevosjalostusliiton kanssa.”.Oulun Kuninkuusravit numeroinaOulun Kuninkuusraveissa vieraili 3 päivänä yhteensä 43 625 katsojaa.Asiakkaat jättivät Oulun talousalueelle noin 8,4 miljoonaa euroa, mikä on lähes yhtä paljon kuin Asuntomessujen asiakkaat kuukauden aikana.Ensikertalaisia yleisöstä oli 21 % (vuonna 2024 18 % ja vuosina 2023 sekä 2022 12 %).Tapahtuman suositeltavuusluku (NPS) nousi 75:een (viime vuonna 74)..Oulun Kuninkuusravien tulos julkistettiin