Toiminnanjohtaja Marja Pahkala, Oulun ravirata
Marja Pahkala Oulu Kuninkuusravit 26072025 TKuva: Anu Leppänen
Marja Pahkala Oulun Kuninkuusravien tuloksesta: "Erittäin onnellinen täytyy olla myös siitä, mitä ei voi rahassa mitata"

Kuninkuusravien tuottojen turvin pystytään Oulussa avaamaan ravikoulu ja aloittamaan lounastoiminta.
Marja Pahkala
Oulun Kuninkuusravit

