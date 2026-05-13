Marjo Saastamoiselle Hippoksen kultainen ansiomerkki

Vermon hallituksen jäsen ja Ravinaisten liiton puheenjohtaja Marjo Saastamoinen palkittiin järjestötyöstään Hippoksen kultaisella ansiomerkillä. Tunnustus tuli Saastamoiselle yllätyksenä..”Hyvin olivat pitäneet sen salassa”, Saastamoinen naurahtaa. ”Aloin aavistella edellisenä päivänä jotain, kun oletin että menen palkitsemaan monté-lähtöä, mutta Jenny (Peipinen) sanoi, että ei kun menet tammalähtöön. Mutta en osannut odottaa tällaista.”.Kultainen ansiomerkki merkitsee Saastamoiselle paljon..”Minulla on pitkä tie raviurheilun parissa ja on hienoa, että siitä saa tunnustusta. Vermo on mun kotipesä, joten se tuli myös oikeassa paikassa.”.Saastamoinen on ollut aktiivinen montén tunnetuksi tekemisessä ja ollut perustamassa Suomen Monté-ohjastajien yhdistystä. Hän on myös toiminut sen puheenjohtajana. Ajettuja monté- ja kärrylähtöjä Saastamoisella on yli 600. Merkittävin voitto on montén Pohjoismaiden mestaruus, jonka hän ohjasti Solvallassa vuonna 1998 Jolly Victorilla..Vermon ja Ravinaisten liiton lisäksi Saastamoinen vaikuttaa Nurmijärven Hevosurheiluseurassa sekä Vermon ravinaisten puheenjohtajana..Siviilityönään tulliylitarkastajana työskentelevä Saastamoinen on myös käytännön hevosihminen, hän on työskennellyt hevosenhoitajana mm. Pekka Korvella, sekä valmentaa harrastuksenaan kahta omaa hevosta..”Kohokohta elämässä on se, kun oman hevosen kanssa pääsee raveihin.”