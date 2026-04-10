Markkinointiliitolta kunniamaininta hevosalan toimijalle – ”Iskulause sopii hevosihmisille todella hyvin”

Hevosen ruokinta- ja hoitotuotteistaan ravi-ihmistenkin parissa tunnettu Biofarm sai Markkinointiliiton Iskulausetoimikunnalta kunniamaininnan. Iskulausetoimikunta korostaa vuoden iskulauseessa kekseliäisyyttä, hyvää äidinkieltä sekä omaperäisyyttä. Lisäksi edellytetään kielen vivahteiden, kulttuuristen viitekehysten ja kohderyhmän syvää tuntemusta, liiton tiedotteessa kerrotaan.Nämä kriteerit täytti kunniamaininnan arvoisesti Biofarm Oy:n viime vuonna rekisteröimä ”May the horse be with you”.”May the horse be with you vakuutti oivaltavalla popkulttuuriviittauksellaan, kohderyhmää puhuttelevalla huumorilla ja Biofarmin brändiä lämpimästi rakentavalla otteella”, Taina Parviainen perustelee tiedotteessa.Biofarmin BIofarmin hevostuotteiden markkinointipäällikkö Maria Segercrantz paljastaa tiedotteessa yrityksen hevostuotteiden asiantuntija Arto Lindqvistin olleen idean isä.”Meille hevonen on ystävä, jonka kanssa harrastetaan yhdessä. Vuonna 2024 teetätimme t-paidat, jossa oli teksti May the Force Be with you. Kun meidän hevostuotteiden asiantuntijamme Arto Lindqvist kuuli t-paidoista, hän totesi että sehän voisi olla myös May the Horse Be with You. Siitä se sitten lähti. Tämä iskulause sopii hevosihmisille todella hyvin ja muistuttaa hevosen hyvinvoinnin tärkeydestä, jotta voimme yhdessä jatkaa matkaa”, Segercrantz sanoo.Vuoden iskulause on valittu vuodesta 1999 alkaen. Valinnat tekee kuusihenkinen Iskulausetoimikunta. Tänä vuonna yksikään iskulause ei kuitenkaan täyttänyt kriteereitä, joten Vuoden Iskulause jäi valitsematta. Biofarmin lisäksi kunniamaininnan sai Tallink Silja Oy:n ”Let’s Paatti”.Pääset lukemaan Markkinointiliiton tiedotteen kokonaisuudessaan tästä linkistä.