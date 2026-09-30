Markkinointiyhtiön perustaminen etenee – Lännen radat todennäköisesti myöhemmin mukaan

”Se päättää mahdollisista yrityskaupoista. Yhtiötä ei ole vielä perustettu, eikä sen nimeä ole myöskään vahvistettu, joten siltä osin asiat ovat edelleen kesken. Tässä vaiheessa voidaan vahvistaa, että osakassopimuksen ovat allekirjoittaneet 13 maakuntarataa, 1 kesärata sekä Hippos. Prosessi kuitenkin etenee, mikä on erittäin hieno ja tärkeä asia”, kehitysjohtaja Minna Mäenpää lisää.