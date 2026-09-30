Markkinointiyhtiön perustaminen etenee – Lännen radat todennäköisesti myöhemmin mukaan
MT Hevoset julkisti viime viikolla ravien uuden myynti- ja markkinointiyhtiön osakkaat. Maakuntaradoista listalta puuttuivat Teivo, Forssa, Turku, Tornio, Rovaniemi ja Kajaani. Mukana oli yksi kesäratakin, Vieremä.
Teivo, Forssa ja Turku liittynevät kuitenkin mukaan myöhemmin.
”Ainakin me olemme lähdössä mukaan, mutta emme voi tehdä sitä ennen kuin mahdollinen liiketoimintakauppa on toteutunut”, Turun Hippoksen puheenjohtaja Henri Virtanen taustoittaa.
Kyseiset ns. Lännen radat ovat pyörittäneet kaksi tilikautta Kavionjälki-yhtiötä. Sen data ja toimintamallit on nyt tarkoitus myydä uudelle myynti- ja markkinointiyhtiölle.
”Kavionjäljen toinen toimintavuosi oli oikein hyvä. Teivon Kuninkuusravit oli tietysti hyvä myyntiartikkeli, mutta muutenkin saatiin uusia yhteistyökumppaneita ja yrityksiä tuomaan ihmisiä raveihin”, Virtanen myhäilee.
Torniossa puolestaan katsottiin, ettei myynti- ja markkinointiyhtiön osakkuudesta ole radalle vastaavaa hyötyä.
”Yhtiön myynti ja markkinointi kohdistuvat pitkälti suurkilpailuihin ja 75-lähtöihin. Meillä on vain yksi 75-päivä, ja myynti ja markkinointi on tehtävä itse, jos meinaa pärjätä. Se on kylmä totuus”, Länsi-Lapin Hevosystävät ry:n puheenjohtaja Markku Sadinmaa kokee.
"Hallitus päättää mahdollisista yrityskaupoista"
Myynti- ja markkinointiyhtiön tehtäviin kuuluvat valtakunnallinen kumppanuusmyynti ja markkinointi sekä vuodesta 2029 lähtien osallistuminen Kuninkuusravien järjestämiseen. Lisäksi se järjestää ravien tv-kuvauksen ja laskuttaa peliyhtiöitä ravikuvasta ja -datasta.
”Jokaisen raviradan, joka järjestää virallisia ravikilpailuja, tulee olla mukana yhtiössä joko osakkaana tai palvelusopimusmallilla. Muiden kuin nykyisten osakasratojen kanssa keskustelut jatkuvat myöhemmin osakkuuden tai palvelusopimusmallin osalta”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka valaisee.
Uuden yhtiön perustamiskokous pidetään lokakuun alussa, jolloin nimetään myös yhtiön hallitus.
”Se päättää mahdollisista yrityskaupoista. Yhtiötä ei ole vielä perustettu, eikä sen nimeä ole myöskään vahvistettu, joten siltä osin asiat ovat edelleen kesken. Tässä vaiheessa voidaan vahvistaa, että osakassopimuksen ovat allekirjoittaneet 13 maakuntarataa, 1 kesärata sekä Hippos. Prosessi kuitenkin etenee, mikä on erittäin hieno ja tärkeä asia”, kehitysjohtaja Minna Mäenpää lisää.