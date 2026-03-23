Markku Järvelä irtisanoutui Oulun ratamestarin pestistä – "Katsotaan, minkälaisia järjestelyitä tulevaisuudessa tehdään"

Pohjois-Suomi oli viime viikolla huomion keskipisteenä, kun Mäntyvaaran raviradan kauden päätapahtuma Arctic Horse Race siirrettiin Rovaniemeltä Ouluun. Lauantaina Oulussa ratamestarina toimi Pohjois-Suomen ja Oulun entinen ratamestari Antti Jaara, joka oli palkattu vastaamaan lauantaina Rovaniemen kaviourasta. Häntä myös konsultoitiin siirtopäätöstä tehdessä.Oulun Äimäraution ratamestarina on aiemmin toiminut Markku Järvelä, jonka nimi löytyy edelleen Oulun raviradan verkkosivuilta ratamestarin kohdalta.Maanantaina Oulun raviradan toimitusjohtaja Marja Pahkala vahvisti Järvelän irtisanoutuneen."En voi ottaa asiaan sen enempää kantaa. Hänellä on omat syynsä siihen, enkä voi työnantajana kommentoida enempää yksittäisen henkilön irtisanoutumista", Pahkala sanoo.Miten radanhoito järjestetään jatkossa?"Kyllä se saadaan järjestettyä. Meillä ei onneksi ole kiire, koska seuraavat ravit täällä on vasta 14.4. Sillä tavalla tilanne ei ole akuutti. Meillä on tässä lähiympäristössä ihmisiä, jotka ovat olleet mukana radanhoidossamme. Katsotaan, minkälaisia järjestelyitä tulevaisuudessa tehdään."Järvelä ei halunnut kommentoida lähtönsä syitä Hevosurheilulle.