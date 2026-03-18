Markku Nieminen supistaa toimintaansa – jatkaa silti vakavissaan

Maan kärkivalmentajiin vuosikaudet kuulunut Markku Nieminen, 69, on uuden edessä. Valmennustoiminnan loppuessa Teivossa hän keskittää oman toimintansa kotitallille Urjalaan. Teivoon hän ei edellissyksyjen tapaan enää uusia varsoja ota.”Eihän sitä edes tiedä, tarjotaankokaan niitä. Päätetään määrän mukaan, otetaanko varsat Urjalaan vai käytetäänkö alihankkijaa. Aina paikat löytyy”, hän lupaa.Urjalaan karsinoita vapautuu luontaisen poistumankin kautta.”Tammoja siirtyy siitokseen, ja muutama muukin lopettelee uraa. Ja hevoset vähenee automaattisestikin. 2-vuotiaita on vain 7, kun niitä on normaalisti ollut toistakymmentä. Oon ehtoopuolen äijä”, Nieminen veistelee.Teivon tallista luopumisessa hän näkee henkilökohtaisesti positiivistakin.”Kahden tallin pitäminen on maailmanlopun hommaa, se syö kaikki rahat ja ajan. Kaikkia varusteita pitää olla kahdet, hevosautoja mulla on kolme. Ja kun kuljet kahden tallin väliä, se maksaa. Kulut on ihan tolkuttomat”, Nieminen huokaa.”Yksi vapaapäiväkin viikossa olisi kiva pitää, nyt sen saa ehkä järkättyäkin. Vakavissani silti valmennan, tykkään treenata.”Vaikkei omalta, Teivon tilanne huolestuttaa Niemistä yleiseltä kannalta.”Olen surullinen Teivon ympärillä vellovasta kohusta, mutta se on kyllä ihan aiheellista. Esimerkiksi vielä kaksi kuukautta sitten luvattiin, että valmennus jatkuu vuoden loppuun, ja yhtäkkiä se muuttui. Minua asia ei koskenut, olin oman päätökseni jo tehnyt.””Koko ajan puhutaan vain valmennustoiminnan loppumisesta ja Kuninkuusraveista, mutta enemmän pitäisi minusta puhua siitä, miten toiminta jatkuu Kuninkuusravien jälkeen. Ajatusten pitäisi olla tulevassa, ei menneessä”, hän huolehtii.Kilpailutoiminnankin loppuminen Teivossa olisi Niemisen mielestä katastrofi.”Se ei olisi mitenkään korvattavissa ja supistaisi väistämättä ammattimaista toimintaa. Silloin olisi ollut sama jatkaa Teivon entistä vuokrasopimusta sen loppuun saakka, kun mitään hyvitystä Teivo ei lyhentämisestä saanut.”Alkuperäinen vuokrasopimus olisi päättynyt vuoteen 2035.”Kyllä tallit olisi sinne asti palvelleet, jos olisi pientä remonttia tehnyt – vaikka valmentajat itse. Ja vaikka me vanhat emme niitä olisi tarvinneetkaan, niin nuorten olisi ollut hyvä aloittaa niissä”, Markku Nieminen näkee.Oman tallinsa suhteen hän on positiivisella mielellä.”2-vuotiaat on hyviä, 3-vuotiaat on hyviä ja hyvää kautta odotan nelosiltakin. Avoimen tason hevosia ei ole nyt kovin monta, mutta eiköhän sinnekin joku nouse”, Nieminen olettaa.