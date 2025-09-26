Cimallus
Cimallus on ansainnut kilpaurallaan jo reilut 100 000 euroa. 6-vuotiskaudesta on kuitenkin odotettavissa välivuosi tamman varsoessa Parvelan Retusta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Marko Häkkilä myi puolet Cimalluksen ensimmäisestä varsasta – "Hän antoi tarjouksen, jonka minä hyväksyin"

Cimalluksen on määrä varsoa ensi kesänä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Marko Häkkilä
Cimallus
Matti Viitala

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi