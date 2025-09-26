Marko Häkkilä myi puolet Cimalluksen ensimmäisestä varsasta – "Hän antoi tarjouksen, jonka minä hyväksyin"

Marko Häkkilän omistama huipputamma Cimallus jäi varsalomalle viime lauantaina sijoituttuaan Villinmiehen Tammakilpailussa kakkoseksi. Ensi kesänä nyt 5-vuotiaan Cimalluksen on määrä varsoa Parvelan Retusta. Tulevaa varsaa Häkkilä ei kuitenkaan omista yksin, sillä keväällä järjestetyllä Elitloppet-risteilyllä hän myi varsasta puolikkaan kovasti hevosiin satsanneelle oululaiselle Matti Viitalalle.”Matti kysyi olisiko puolikas myynnissä. Hän antoi tarjouksen, jonka minä hyväksyin”, Häkkilä kertoo.Cimalluksen osalta Häkkilä osaa kertoa jo nyt, ettei Seppo Suurosen valmentamaa tammaa tulla ensi keväänä astuttamaan uudestaan.”Treenataan ja katsotaan sitten jatkoa”, Häkkilä sanoo.Viitala kertoo erityisesti Cimalluksen emälinjan houkuttaneen häntä hieromaan kauppoja tulevasta varsasta.”Lisäksi Marko on hyvä tyyppi. Olen tuntenut hänet jokusen vuoden, ja hommat ovat käyneet yksiin”, hän sanoo.Cimalluksen kanssa samalta emälinjalta Viitala osaomistaa muun muassa tämän vuotta nuoremman veljen, kriteriumvoittaja Campparin sekä 3-vuotiaan Rafaelon. Lisäksi Viitalalla on osuuksia useista lämminverisistä. Jostain on kuitenkin välillä myös luovuttava.”Sofia Evosta jäin pois, mutta siinäkin kaupassa minulle jäi yksi varsa”, Matti Viitala päättää..Matti Viitala 60 vuotta: ”Juhlitaan Kuninkuusraveissa”.Pikkuprinsessa Cimallus astutettu – "Ajamme kesän vielä kilpaa".Sofia Evo vaihtoi valmentajaa – "Siinä on tosi hieno olemus"