Marko Korven vastaus Jax Journeyn Kymi Grand Prix -kutsuun: "Olemme mukana"

Marko Korven valmentamat Journey Hästar AB:n hevoset olivat Mikkelissä lauantaina elementissään. Jax Journey jatkoi huimaa nousuaan lämminveristen huipulle. Solvallassa loistanut SE-hevonen Popeye Tooma joutui toteamaan Jax Journeyn myllytyksen niin kovaksi johtavan rinnalta, että se lannistui loppukaarteessa keulasta laukalle.James Journey jatkoi Marko Korven ilotulitusta. Se eteni 1400 jäljellä parijonosta pääryhmän kärkeen. Liian lujaa vetäneen Xtracool Kempin väsyttyä James Journey jatkoi ykköseksi."Nämä ovat tärkeitä asioita, kun tällaisena finaalipäivänä tulee onnistumisia. Väitän, että Jax Journey on hyötynyt siitä, kun muutettiin Suomeen ja sen kanssa päästiin Lahden raviradan ajopaikoille treenaamaan. Vaikka tämä ei ole tuurilaji, niin Ruotsissa heikot lähtöradat ja moni muukin asia vaikutti erityisesti sen viime kauteen. Ei meinattu onnistua millään", Korpi kommentoi.Jax Journey sai Mikkelin voittajakehässä Kymi Grand Prix -kutsun. Marko Korpi ei ollut vastaanottamassa kutsua, mutta hän pohti asiaa yhdessä omistajatallin Maria Taipaleen kanssa, ja vastaus kutsuun on myönteinen."Ensinnäkin on hienoa, että kutsu tulee tällä tavalla, kun hevonen on radalla päässyt näyttämään osaamistaan. Niin sen pitääkin mennä. Jax Journey ei välttämättä voita tuollaista kansainvälistä huippulähtöä, mutta väitän, ettei se jää muiden jalkoihinkaan. Jos kaikki on kunnossa ilmoittautumispäivänä, olemme mukana." Mikkelin hurja suoritus ei ollut valmentajan mielestä Jax Journeyn viimeinen sana."En ole tällä hetkellä Suomen surullisin mies. Jäi vielä sellainen fiilis, että Jax Journey ei joutunut laittamaan kaikkea peliin, vaan myös reserviin jäi voimia", Korpi lisäsi..Kodittoman kotiinpaluu — Maailmaa kiertänyt Marko Korpi on jälleen Suomessa