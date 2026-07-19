St Michel-lauantaina Jax Journey vakuutti Tommi Kylliäisen lisäksi myös kaikki muut.
St Michel-lauantaina Jax Journey vakuutti Tommi Kylliäisen lisäksi myös kaikki muut.Kuva: Maisa Hyttinen
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Marko Korven vastaus Jax Journeyn Kymi Grand Prix -kutsuun: "Olemme mukana"

Kymi Grand Prix juostaan Kouvolassa 22. elokuuta.
Julkaistu
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Marko Korpi
Jax Journey
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