Jax Journey ja Tommi Kylliäinen Mikkeli 19.7.2026
St Michel-lauantaina Jax Journey vakuutti Tommi Kylliäisen lisäksi myös kaikki muut.Kuva: Maisa Hyttinen
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Journey-hevosilla Ruotsin retki harkinnassa, Jax Journey palaa radoille Suomessa

Kymi GP:n jälkeen taukoa pitänyt Jax Journey nähdään pian lähtölistoilla. Marko Korpi on pohtinut myös sitä, voisiko Ruotsin turnee olla mahdollinen. 
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Marko Korpi
Jax Journey