Journey-hevosilla Ruotsin retki harkinnassa, Jax Journey palaa radoille Suomessa

Marko Korpi on ollut Journey-hevosten kanssa koko kauden vahvasti esillä. Menestystä on tullut laajalla rintamalla, ja vuoden kahden viimeisen kuun aikana on valmentajan mukaan mahdollista vielä kilpailuttaa hevosia monella tapaa.Korpi on syksyn aikana miettinyt jo pidempään, että olisi kiva käydä näyttämässä ainakin osaa hevosista Ruotsin puolella kilparadoilla."Filiaalia ei ole missään nimessä suunnitelmissa, mutta sellainen viikon kilpailumatka on mahdollinen”, Korpi aloittaa. "Se edellyttää sitä, että löytyy samaan aikaan kolme-neljä hevosta, joilla on mielekästä lähteä käymään Ruotsissa, ja niille vielä sopivat lähdöt. Sen lisäksi pitää miettiä, kuka pääsee lähtemään reissuun hevosten kanssa. Itse toimin Suomessa ja yritän suomettua lisää", Korpi nauraa.. Korven mukaan reissuun lähtevät ovat todennäköisesti vähärahaisia aloittelijoita."Michigan Journey, Moonlight Journey, Nevada Journey ovat sellaisia, samoin Montefilia. Ne pääsevät sellaisia vauhteja, joilla pitäisi riittää yhtä lailla Ruotsissa. Kunhan saadaan vielä startteja niille alle ja kaikki menee suotuisasti, niin sitten suunnitelmaa mietitään tarkemmin. Sellainen pidennetty kilpailureissu kiinnostaisi kyllä, jos vain kaikki palaset osuu kohdilleen samaan aikaan."Raviyleisölle tutummat hevoset juoksevat kauden viimeiset starttinsa Suomessa."Jax Journeyn olisin ilmoittanut jo Seinäjoelle ilman Tommin (Kylliäinen) ajokieltoa. Sillä on tarkoitus yrittää Toto75-karsinnassa tämän vuoden finaalilähtöön. Monster Journey kilpailee vielä useamman kerran, jos sitä huolitaan mukaan. Olisi kiva saada hevoselle onnistumisten kautta rutiinia lisää. Knight Journeyn tähtäimessä on Käpylä Grand Prix. Näiden kisojen jälkeen aloitetaan valmistautuminen ensi kauteen ja silloin tallin hevoset kilpailevat vähemmän", Korpi päättää..Kodittoman kotiinpaluu — Maailmaa kiertänyt Marko Korpi on jälleen Suomessa