Markus Porokka hirvikolarissa – "Siinä ei ehtinyt tekemään mitään"

Porokan ravitalli kertoo Facebook-sivuillaan Markus Porokan joutuneen hirvikolariin kotimatkalla torstai-illan Oulun raveista. Onni oli mukana onnettomuudessa, sillä yksin reissussa ollut Porokka ja mukana olleet kaksi hevosta selvisivät vahingoitta. Kolari sattui seitsemän kilometriä Paltamosta Oulun suuntaan.

”Pakko sanoa, että siinä ei ehtinyt tekemään mitään. Muutaman kerran olen onnistuneesti väistänyt esimerkiksi vastaantulijoiden puolelle. Nyt hirvi hyökkäsi oikeastaan takaviistosta suoraan keulan eteen. Jalan ehdin pyöräyttämään kaasupolkimelta jarrulle, mutta en ehtinyt edes painamaan ennen kuin pamahti”, Markus Porokka kertoo.

”Auton renkaat säilyivät ehjänä ja ohjattavuus säilyi, niin hiljentelin vauhdin ja ajoin hiljaa risteykseen.”

Tämän jälkeen ymmärrettävästi tilannetta säikähtänyt Porokka soitti vapisevin käsin hätäkeskukseen ilmoittaakseen tilanteesta. Vapina kuitenkin hellitti hetken kuluttua, ja Porokka pystyi huokaisemaan helpotuksesta huomatessaan, ettei hevosille ollut sattunut rytäkässä mitään.

”Purut olivat vähän pöllähtäneet. Tuollainen hirvikolari hiljentää vauhdin nopeasti, vaikkei jarruttamaan ehtinytkään.”