Markus Porokka hirvikolarissa – "Siinä ei ehtinyt tekemään mitään"
Porokan ravitalli kertoo Facebook-sivuillaan Markus Porokan joutuneen hirvikolariin kotimatkalla torstai-illan Oulun raveista. Onni oli mukana onnettomuudessa, sillä yksin reissussa ollut Porokka ja mukana olleet kaksi hevosta selvisivät vahingoitta. Kolari sattui seitsemän kilometriä Paltamosta Oulun suuntaan.
”Pakko sanoa, että siinä ei ehtinyt tekemään mitään. Muutaman kerran olen onnistuneesti väistänyt esimerkiksi vastaantulijoiden puolelle. Nyt hirvi hyökkäsi oikeastaan takaviistosta suoraan keulan eteen. Jalan ehdin pyöräyttämään kaasupolkimelta jarrulle, mutta en ehtinyt edes painamaan ennen kuin pamahti”, Markus Porokka kertoo.
”Auton renkaat säilyivät ehjänä ja ohjattavuus säilyi, niin hiljentelin vauhdin ja ajoin hiljaa risteykseen.”
Tämän jälkeen ymmärrettävästi tilannetta säikähtänyt Porokka soitti vapisevin käsin hätäkeskukseen ilmoittaakseen tilanteesta. Vapina kuitenkin hellitti hetken kuluttua, ja Porokka pystyi huokaisemaan helpotuksesta huomatessaan, ettei hevosille ollut sattunut rytäkässä mitään.
”Purut olivat vähän pöllähtäneet. Tuollainen hirvikolari hiljentää vauhdin nopeasti, vaikkei jarruttamaan ehtinytkään.”
Ennen kolaria reissu oli sujunut hyvin, sillä Porokan mukana olleista kahdesta hevosesta Patrick O’Neil nappasi toisen peräkkäisen voittonsa ja Helmi-Leena sijoittui neljänneksi. Loput kotimatkasta taittui valmentajan puolison Jenni Porokan avulla.
Hevostraileria vetänyt auto kärsi suuria vaurioita. Porokka kertoo, että hinaaja oli arvioinut menopelin menevän lunastukseen. Porokalla oli myös vakuutukset kunnossa, joten taloudellinen takaiskukaan ei ole mahdottoman suuri.
”Ainahan tuollainen tympii. Pitkäksi meni, mutta onneksi autoja saa uusia. Yksi yö meni vähän harakoille.”
Kolari oli paljon reissaavalle juukalaisvalmentajalle ensimmäinen laatuaan.
”Kerran kaksi poroa hyökkäsi tielle Rovaniemen raveihin mennessä. Ne ottivat vain sivuosuman, ja puskuri taisi ottaa kuorma-autossa sen verran vaurioita, että se jouduttiin uusimaan. Silloin ei kuitenkaan sattunut mitään, tuli vain raju hiljennys.”
Porokan tallista perjantai-illan Joensuun raveissa kilpailee Narzario.
”Yksi hevonen menee näyttävästi kuorma-autolla tänään raveihin”, Porokka naurahtaa viitaten siihen, että samaan kyytiin mahtuisi useampikin hevonen.