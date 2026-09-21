ravivalmentaja Markus Porokka
Markus Porokka toivoo keskustelun puhelinhäirintäkohusta jo laantuvan.Kuva: Anu Leppänen
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Markus Porokka puhelinhäirintäkohusta: ”Ihmiset tuntuvat käyvän ihan ylikierroksilla”

Ravivalmentaja Markus Porokka oli yksi laji-ihmisistä, jolle puhelinhäirintää tehtiin esiintyen toisena ravihenkilönä.
Julkaistu
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Markus Porokka
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