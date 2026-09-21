Markus Porokka puhelinhäirintäkohusta: ”Ihmiset tuntuvat käyvän ihan ylikierroksilla”

Perjantaina Suomen Hippos langetti puhelinhäirintäkohusta rangaistuksena kaksi kilpailukieltoa. Santtu Raitala määrättiin kuukauden ja Elina Miettunen kolmen kuukauden kilpailukieltoon. Neljälle muulle lisenssinhaltijalle annettiin varoitus.Yksi tiistaina 25. elokuuta epämääräisen puhelun saaneista raviammattilaisista oli juukalainen ravivalmentaja Markus Porokka, jolle Santtu Raitala esiintyi Hannu Torvisena. Nyt Porokka haluaa julkisesti ottaa kantaa tapauksen jälkipyykkiin.”Nyt tapauksen puimisen pitää rauhoittua. Sain Santulta puhelun, joka on sataprosenttisesti sovittu jo lauantaina 29. elokuuta Killerin Derby-ravien yhteydessä. Olen myös Hannun ymmärtänyt sopineen asian Santun kanssa ennen kyseistä lauantaita”, Porokka aloittaa.Tästä seuraavalla viikolla Hippos tiedotti ottaneensa tapauksen selvitykseen. Porokka sanoo kertoneensa Hippokselle totuudenmukaisesti, mitä oli tapahtunut, kun häneltä kysyttiin tapahtumista.”Kerroin myös Hippokselle, että asia on sovittu. Missään nimessä en kokenut asiaa siten, että tästä kuuluisi jakaa kilpailukieltoja. Helvetin typerää leikkimistä se toki kyseiseltä porukalta oli. Muihin tapaukseen liittyviin asioihin en ota kantaa, mutta jos Santtu on soittanut vain yhden puhelun ja se tuli minulle, koen hänen saamastaan tuomiosta jo itse huonoa omatuntoa. Tuntuu, ettei asiasta olisi kannattanut mainita kellekään. Silloin olisimme päässeet paljon pienemmällä vaivalla”, Porokka kokee.Porokka kertoo Raitalalta tulleen puhelun kestäneen arviolta 12 sekuntia. Puhelun alkaessa hän oli heti ymmärtänyt, ettei luurin toisessa päässä ole Hannu Torvinen.”Tapaus on saanut ihan valtavat mittasuhteet, ja ihmiset tuntuvat käyvän tästä ihan ylikierroksilla. Olen oikeasti yllättynyt, että tästä tuli Santulle kilpailukieltoa. Kuukausi tuntuu todella ankaralta rangaistukselta”, Porokka sanoo..Tuukka Varis rikkoo hiljaisuuden pilapuhelukohusta – ”Olisi ollut helpompaa, jos olisin itse soittanut puhelut”.Avoin kirje Santtu Raitalalta: ”Pyydän anteeksi”