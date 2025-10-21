Marlon Boko muuttaa pohjoiseen – "Keskiviikkona hevosen pitäisi jo saapua talliin"

Suomen-uransa Jarno Kauhasen valmennuksesta kilpaillut Marlon Boko on siirtynyt kemijärveläisen Markku Peltoniemen omistukseen. Omistajanvaihdoksen myötä hevonen jäi pois keskiviikkona ajettavalta Vermon pitkältä matkalta.”Jarno soitti ja tarjosi Marlon Bokoa, joten ostin sen No Limit Royaltylle kaveriksi. Keskiviikkona hevosen pitäisi jo saapua talliin”, Peltoniemi kertoo.”Vähän aikaa sitten mietin, että laitetaanko No Limit Royaltykin tallista pois, mutta jatketaan vielä harrastusta.”Marlon Boko on kilpaillut urallaan 70 kertaa voittaen starteistaan 12. Seitsemänvuotiaan ruunan voittosumma on reilut 135 000 euroa ja ennätys 11,0aly. Jatkossa hevonen kilpaillee Sanna Palosaaren valmennuslistalta.”Jarnon kanssa on hyvä tehdä kauppaa, kun puheet pitävät paikkansa. Marlon Boko on kilpailukunnossa, joten olisi kiva kokeilla startata jo lähiaikoina. Lähtöjä vain on meillä päin nyt muutenkin vähän, eikä Rovaniemen sunnuntain avoin ryhmäajokaan taida tulla kasaan”, Peltoniemi toteaa..Kaikki sanovat samaa: Marlon Boko on mukava hevonen