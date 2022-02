Marraskuussa 80 vuotta täyttänyt teräsmies ajoi ensimmäisen Toto75-voittonsa Mikkelissä

Petri Parkkosen hevosista mikään ei ollut voittanut kolmea kertaa peräkkäin ennen lauantaita. Laukaan klinikalla kengitysseppänä toimivan Parkkosen elämän hevonen on varmasti yli 182 000 euroa radoilta tienannut Sunrise Lover. Hienon uran tehnyt ori ei kuitenkaan voittanut koskaan kolmea kertaa peräkkäin. Parkkosen valmentama Sunrise Valkyria otti Mikkelissä kolmannen peräkkäisen voittonsa. Se kiri Henri Bollströmin ajamana toisesta ulkoa helppoon voittoon.

"Tämä on rauhoittunut ja aikuistunut. Ikä on tehnyt sille tehtävänsä. Tässä hevosessa on ollut alusta asti jotain poikkeuksellista. Se on ollut varsasta asti niin helppo hevonen kaikin puolin", Parkkonen sanoi.

