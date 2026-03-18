Massimo Hoist aloittaa kautensa keskiviikkona 25.3. Vermossa – "Kiva aloittaa 2620 metrin matkalla"

Suomessa syntyneiden lämminveristen ykköstähti Massimo Hoist aloittaa 7-vuotiskautensa Vermossa keskiviikkona 25. maaliskuuta ajettavassa kultadivisioonassa. 2620 metrin ryhmäajoon Jukka Hakkaraisen suojatti arvottiin radalle kaksi."Tiistaina kävimme hiitillä. Ajoin kaksi kierrosta 18 läpi toista–kolmatta rataa pitkin sisäratojen ollessa pehmeät. Hevonen meni asiallisella tyylillä", Hakkarainen aloittaa."Periaatteessa kiva aloittaa kausi 2620 metrin matkalla. Lahteen 2100 metrin matkalle ilmoittamista tämän viikon maanantaille mietin, mutta siirrettiin kauden aloitusta tähän, kun ajopaikat ovat kotona vähän huonossa kunnossa", hän kertoo.Massimo Hoist on saanut jo kutsun huhtikuun lopussa ajettavaan Seinäjoki Raceen. Ennen tuota hevosen on tarkoitus juosta yksi tai kaksi lähtöä."Pakko saada joku startti alle ennen sitä, että hevonen saa kunnolla kropan auki. Massimo Hoist on ollut aina kovin laiska treenaamaan kotona, joten starttien myötä se parantaa. Tässä kohtaa olen ihan tyytyväinen hevosen tilanteeseen, sillä talvi on sujunut hyvin", Hakkarainen sanoo.Kauden avauskisassa Massimo Hoistin on tarkoitus kisata sille totutusti ilman etukenkiä. Hevosen ohjissa jatkaa viime vuonna oriin kaikki startit ohjastanut Hannu Torvinen.Vermossa Massimo Hoistin kanssa samassa lähdössä kisaavat Ranskasta kotiutunut Main Stage sekä uransa viimeisen kauden avaava Run For Royalty.Vermon 25.3. ravien lähtölistoihin pääset tutustumaan tästä linkistä.