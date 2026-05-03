Massimo Hoistin tilanteesta uutta tietoa – "On mukana Finlandia-Ajossa"

Jukka Hakkarainen teki lauantaina Callela Nelsonin kanssa hukkareissun Ouluun, ja se menee tutkimuksiin alkuviikosta. Sen sijaan sunnuntaina valmentajalle oli uutta kerrottavaa Massimo Hoistin tilanteesta. Ja uutiset olivat valoisia.“Massimo Hoist on mukana Finlandia-Ajossa”, Hakkarainen kommentoi. “Lauantaiaamuna otettiin uudet verikokeet ja tulokset tulivat iltapäivällä. Rauta-arvot olivat lähteneet nousuun. Kaikki vaikuttaa nyt hyvältä. Massimo Hoist on ollut kaiken aikaa pirteä kotona, eikä siinä ole ulospäin ollut mitään huonoa.”Hakkarainen uskoo, että Finlandia-Ajossa kaikki on mahdollista, jos Massimo Hoist pystyy omalle huipputasolle.“Muutaman kerran viikolla hevosta liikutellaan, kevyesti on muutenkin ajettu. Sillä on kova startti alla, joten kroppa ei sitä kautta tarvitse mahdottomasti liikettä. Seinäjoen startti on niin tuoreeltaan alla, että lähdetään yrittämään hyvillä mielin”, Hakkarainen painottaa.