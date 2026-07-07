Massimo Hoist Suur-Hollola-ajo 2026
Massimo Hoist ja Veera Hakkarainen Suur-Hollola-ajon kunniakierroksella.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Massimo Hoist ei juokse St Michelissä – "Halutaan nyt vaan säästää hevosta"

Tähtäin asetettiin Mikkelin vauhtimailin sijasta syksyn isopalkintoisiin täyden matkan lähtöihin.
Julkaistu
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St Michel
Heikki Korhonen
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