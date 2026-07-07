Massimo Hoist ei juokse St Michelissä – "Halutaan nyt vaan säästää hevosta"

Mikkelin ravirata sai maanantaina jobinpostia, kun omistaja Heikki Korhonen soitti ja ilmoitti, että Suomen ykkösravuri ja tuore Suur-Hollola-voittaja Massimo Hoist ei juoksekaan St Michel -ajossa. Se oli kutsuttu lähtöön ensimmäisenä."Kari Tiainen pyysi vielä nukkumaan yön yli, mutta se ei muuttanut asiaa. Päätös pitää", Korhonen ilmoittaa. ”Hevosessa ei mitään vikaa, ravaa hyvin ja syö ja juo hyvin. Halutaan nyt vaan säästää hevosta. Ajettiin kolme lähtöä lyhyen ajan sisään, ja vaikka näytti että se helposti kaikki voitti, niin kyllä niissä vaan aina joutuu juoksemaan. Pohdittiin asiaa tiukasti ja päädyttiin, ettei lähdetä mailia ruotsalaisia vastaan ajamaan. Täysi matka olisi ollut eri asia.”Syksymmällä isopalkintoisia täyden matkan lähtöjäkin löytyy.”Ajetaan Kymi Grand Prix ja Suomen mestaruus ja katsotaan sitten vielä jotain muuta. Ja ennen Kouvolaa pitää ehkä vielä jossain ajaa, sinne (22.8.) on aika pitkä aika”, Heikki Korhonen suunnittelee..Massimo Hoist purjehti toistamiseen Suur-Hollola-ajon sankariksi, Alarik Huikea isänsä jalanjäljillä