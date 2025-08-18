Massimo Hoist ja Hannu Torvinen
Suur-Hollola-ajon voittaja Massimo Hoist hakee ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Viime vuonna ensimmäinen yritys tuotti nelossijan. Hannu Torvinen jatkaa hevosen rattailla myös lauantaina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Massimo Hoist huippupaikalta Suomen mestaruuteen, Fuego Combolle kasirata Kolmivuotispokaaliin

Lauantaina Vermossa on tarjolla huippuraviurheilua.
