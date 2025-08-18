Massimo Hoist huippupaikalta Suomen mestaruuteen, Fuego Combolle kasirata Kolmivuotispokaaliin

Vermossa ravataan tulevana viikonloppuna sekä perjantaina että lauantaina. Suurin mielenkiinto kohdistuu lauantaihin, kun maan pääradalla ratkotaan Derby-voittaja vuosimallia 2025.Derbyn lisäksi lauantai pitää sisällään muitakin huippulähtöjä. Ikäluokkafinaalin ohella suurimman mielenkiinnon keräävät Suomen mestaruus ja Kolmivuotispokaali, joista molemmista muodostui huippulähtö.Suomen mestaruudessa on rata-arvonnan jälkeen selvä suosikki: kakkosradalta starttaava Massimo Hoist. Heti sen ulkopuolelta kiihdyttää viime lauantaina Åby Stora Prisissä kilpaillut Main Stage. Ykkösradalle arvottiin lujaa avaava Run For Royalty. Crepe Match starttaa takarivistä saatuaan arvonnassa ysiradan, ja kaksinkertainen Suomen mestari Atupem kiihdyttää kuutosradalta.Kolmivuotispokaali tarjoaa esimakua tiistaina 2.9. Teivossa ravattavista Kriterium-karsinnoista ja ikäluokan kärkinimien voimasuhteista. Ikäluokan kymmenestä eniten tienanneesta mukana on kuusi hevosta.Ikäluokan tienestikärki Fuego Comboa odottaa Kolmivuotispokaalissa kova haaste, kun se arvottiin kasiradalle. Ikäluokan kärkinimistä Piccolo Cocktail arvottiin radalle kolme ja Ancio radalle viisi.Myös Derby Consolationista on lupa odottaa mielenkiintoista kisaa. Siinä arvonnan voittajiksi voidaan laskea ainakin kakkosradalta kiihdyttävä Ze On Alma.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.