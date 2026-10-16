Massimo Hoist ja Main Stage St. Legerin karsintavoittajat – "Hevonen oli taas tosi hyvä"

St. Legerin karsinnoissa suurin mielenkiinto kohdistui Massimo Hoistin tauoltapaluuseen, kun hevonen kilpaili ensimmäistä kertaa sitten elokuussa ravatun Kymi GP:n jälkeen.Laukkojen sävyttämällä avauspuolikkaalla Massimo Hoist pääsi matkan ajaksi 2. ulos, mistä hyökkäsi kiriin viimeiselle takasuoralle lähdettäessä. 11-vauhtisessa lopetuksessa Jukka Hakkaraisen valmennettava otti voittonsa vakuuttavasti tuloksella 13,9/2640 metriä.”Hevonen oli taas tosi hyvä tänään. Olen todella tyytyväinen. Ekan puolikkaan jälkeen pääsimme porukkaan hyvin mukaan ja hevonen oli rento ajaa. Se on yleensä parantanut saatuaan startteja, joten toivottavasti tälläkin kertaa käy samalla tavalla”, ohjastaja Hannu Torvinen kertoi voittajahaastattelussa ennakoiden samalla viikon kuluttua ajettavaa finaalia.Toiseksi sijoittui The Lost Battalion ja kolmanneksi Fly By Me. Näiden lisäksi finaaliin pääsivät Ginza, Lafayette, True Colors, Amanda Evo ja Callela Capitano.St. Legerin karsinnoista ensimmäinen päättyi pisimmältä takamatkalta startanneen Main Stagen voittoon ajalla 14,4/2640 metriä. Antti Ojanperän valmentama ja ohjastama ori matkasi lähdön aikana 4. ulkona, mistä se kiri viimeisen tuhannen 12-vauhtia ehtien loppusuoralla ohi keulassa juosseen Magnituden ja kolmannella sille vetoapua tarjonneen Corazon Combon.”Jäätiin vähän takapareihin. Matkan aikana mentiin aika rauhallisesti, mutta hevonen tuntui hyvältä. Pyrin antamaan sille nättiä juoksua. Jo viikolla hevonen tuntui siltä, että on aika vireessä. Lämmittelyssä tein saman huomion”, Ojanperä kommentoi voittajahaastattelussa.Knight Rider Hoss nousi kirivaiheessa Main Stagen takana ulkoratoja pitkin kakkoseksi, Corazon Combo oli kolmas.Kolmikon lisäksi finaaliin paikan ansaitsivat Magnitude, EL Narnia, Odin Orden, Amazing Player ja Edward Snipes..Kriteriumin kärkipari hallinnoi Satakunta-ajon karsintoja.Nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajon karsintavoittoihin Porissa ylsivät Pörnä-Pate ja Xavier.Petri Laineen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Pörnä-Pate eteni pisimmältä takamatkalta keulapaikalle jo ensimmäisellä takasuoralla, josta voitto irtosi tuloksella 26,7/2160 metriä. Matkalla Pörnä-Patelle rinnalla painetta antanut Kommellus oli maalissa rehti kakkonen.Xavierille Antti Ojanperä tarjosi lähdön aikana reissua Arvon selässä, josta hevonen kiitti kirimällä 25-vauhtisessa lopetuksessa voittoon ajalla 26,3/2160 metriä.Ensimmäisestä karsinnasta kaikki seitsemän hyväksytyn juoksun tehnyttä osallistujaa pääsivät finaaliin. Toisesta karsinnasta finaaliin tiensä Xavierin ja Arvon lisäksi raivasivat Rudolf, Viking, Vilkkeen Viuhu, Saxeli, Riemurepee ja Velkoja.St. Legerin ja Satakunta-ajon finaalit ajetaan Porissa lauantaina 24. lokakuuta..Massimo Hoist St. Leger\n-karsintojen tähtenä