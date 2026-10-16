Massimo Hoist palasi voittokantaan St. Legerin karsinnoissa. Kyydissä luottokuski Hannu Torvinen.
Massimo Hoist palasi voittokantaan St. Legerin karsinnoissa. Kyydissä luottokuski Hannu Torvinen.Kuva: Nelli Saari
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Massimo Hoist ja Main Stage St. Legerin karsintavoittajat – "Hevonen oli taas tosi hyvä"

St. Legerin ja Satakunta-ajon karsinnat ravattiin Porissa suosikkien merkeissä.
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Satakunta-ajo
St. Leger
Main Stage
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