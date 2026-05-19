Massimo Hoist joutuu jättämään Elitloppetin väliin – ”Pääasia on nyt, että saadaan hevonen terveeksi”

Tiistai-iltapäivänä kiiri ikävä uutinen: Massimo Hoist ei kilpaile Solvallassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Syy löytyy rauta-arvoista.Massimo Hoistin osallistumisen ympärillä leijui epävarmuuden pilvi, kun se suoritti huhtikuun loppupuolella ravatussa Seinäjoki Racessa normaalia vaisummin.Rauta-arvot kohosivat riittävästi, jotta hevonen pystyi kilpailemaan puolitoista viikkoa sitten ravatussa Finlandia-Ajossa. Siinä ori sijoittui viidenneksi ja suoritti paremmin kuin Seinäjoella, mutta ei ollut vieläkään parhaimmillaan.Finlandia-Ajon jälkeen ongelma palasi.”Toivottavasti arvot paranevat. Tulimme siihen tulokseen, että ei meidän kannata lähteä, jos emme saa 100:aa tai mielellään 110:tä prosenttia irti hevosesta”, valmentaja Jukka Hakkarainen sanoo. ”Kävimme asiaa läpi Heikin (Korhonen, Massimo Hoistin omistaja-kasvattaja) kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että tähdätään loppuvuoden kisoihin. Pääasia on nyt, että saadaan hevonen terveeksi. Ennen Finlandia-Ajoa arvot nousivat jo hyviin lukemiin, 30:een, mutta Finlandian jälkeen arvot putosivat uudelleen.”Nyt Massimo Hoist jää siis tauolle. Se palaa vasta, kun on täysin terve.Tieto Massimo Hoistin Elitloppet-reissun peruuntumisesta harmittaa suomalaisia ravi-ihmisiä. Pettymys se on myös valmentajalle, joka suhtautuu asiaan kuitenkin tyynesti.”Tämä on urheilua. Pitää mennä hevosen ehdoilla. Massimo Hoist on aina niin rehti suorittaja, että kohta sille tulee paha mieli, jos se ei pysty suorittamaan tasollaan. Yritetään saada hevonen takaisin sille mallille, että se pystyy suorittamaan omalla tasollaan.”Elitloppetin järjestävä Solvallan ravirata tiedotti Massimo Hoistin vetäytymisestä verkkosivuillaan. Pääset lukemaan radan tiedotteen tästä linkistä.