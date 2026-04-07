Massimo Hoist kohtaa kautensa avaavan Crepe Matchin Helsinki-Ajossa – Vermon Ravilauantain lähtölistat julkaistu

Ensi lauantaina maan pääradalla Vermossa ravataan tasokkaat Toto75-ravit. Päivän helminä kimaltelevat Helsinki-Ajo, Uudenmaan Upein ja Viisivuotispokaali. Suomenhevosten puolella mielenkiinto kohdistuu tammojen KK26-lähtöön.Helsinki-Ajossa on viivalla maamme huippuravureita Massimo Hoistin johdolla. Hienosti kautensa avannut ori lähtee kisaan selvänä suosikkina kolmosradalta. Massimo Hoistin tallikaveri, niin ikään kautensa mainiosti avannut Callela Nelson starttaa kuutosradalta. Suosikin tavoin jo kutsun 25.4. ravattavaan Seinäjoki Raceen lunastanut Combat Fighter arvottiin radalle seitsemän.Eturivi on täynnä nopeita avaajia, kuten tällaisessa lähdössä sopii olettaakin. Takariviin puolestaan arvottiin kautensa avaava Crepe Match. Se starttaa numerolla yhdeksän.Toto75-peli käynnistyy tuttuun tapaan viidennestä lähdöstä, joka on Viisivuotispokaali. Se on nimensä mukaisesti rajattu 5-vuotiaille lämminverisille. Kautensa hienolla kirivoitolla avannut viime syksyn Derby-voittaja Romanov Comery arvottiin radalle seitsemän. Viimeksi sen kanssa samassa lähdössä kilpaillut ja kolmanneksi sijoittunut Arctic Emerald kiihdyttää eturivin uloimmalta paikalta. Sitä valmentava Pekka Korpi tuo kisaan myös Ginzan, joka avaa samalla kautensa.Hannu-Pekka Korven suojateilla oli hyvä arpaonni Viisivuotispokaalissa, kun One Of kiihdyttää ykkösradalta ja BWT Jackpot kolmoselta.Suomenhevostammojen KK26-lähdön suosikki on takarivistä starttaava Suven Sametti. Kautensa ykkössijalla avannut kolminkertainen ravikuningatar saa vastaansa muun muassa Annanin ja Runoneidon, jotka palaavat talvitauolta.Toto75-pelin päättää 4-vuotiaiden lämminveristen Uudenmaan Upein. Perusmatkan ykkösradalta starttaavaa Yes Ma'amia jahtaavat 20 metrin takamatkalta starttaavat Fuego Combo ja Piccolo Cocktail.Toto75-kohteiden ulkopuolella nähdään 2-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun viime vuonna voittaneen Scudetton kauden avausstartti. Se saa vastaansa viime vuonna 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittaneen Arctic Greettan.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.