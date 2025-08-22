Massimo Hoist selvänä suosikkina Suomen mestaruuteen – ”Tämän hevosen kanssa odotukset pitää aina olla korkealla"

Lauantaina Vermossa on tarjolla kotimaista huippuraviurheilua. Suuren Suomalaisen Derbyn lisäksi ohjelmassa on tasokas Kolmivuotispokaali ja perinteikäs Suomen mestaruus.Jukka Hakkaraisen tallista Suomen mestaruutta tavoittelee kaksi hevosta. Näistä Massimo Hoist sai rata-arvonnan myötä selvästi paremmat asetelmat. Se starttaa kakkosradalta tallikaveri Callela Nelsonin kiihdyttäessä takarivistä.Lähtöpaikan myötä Massimo Hoist on kisan selvä ennakkosuosikki. Suomen ykkösravuriksi kohonnut ori on tienannut tänä vuonna jo piirun vajaat 200 000 euroa. Suomen mestaruudessa ensipalkinto on 25 000 euroa.Massimo Hoist ja Callela Nelson starttasi kumpikin viimeksi Oulun Number Onessa. Silloin Callela Nelson voitti keulasoololla tallikaverin kiriessä kakkoseksi.”Massimo Hoistilla pitäisi olla kaikki kunnossa. Ainakin se on treenannut hyvin. Eihän tässä mitään kovia vauhteja ole ajettu, mutta perustreenissä se on mennyt hyvin”, valmentaja Hakkarainen kertoo.Huippupaikalta Massimo Hoist tulee keräämään isot peliprosentit Toto75-pelissä. Myös Hakkaraisen toiveet menestyksen suhteen ovat korkealla.”Tietenkin tämän hevosen kanssa odotukset pitää aina olla korkealla. On siinä hyviä hevosia vastassa. Nöyrin mielin pitää lähteä ajamaan.”Massimo Hoistin sisäpuolelta avaa Run For Royalty, joka todennäköisesti valtaa ensin keulapaikan. Hakkarainen ei lähde arvailemaan, olisiko piikkipaikka tarjolla suosikille.Mitään varustemuutoksia Massimo Hoistille ei tule..Radalle kymmenen arvotun Callela Nelsonin tehtävästä muodostunee tallikaveria hankalampi.”Callela Nelsonillakin pitäisi olla kaikki hyvin. Treeneissä se on suorittanut hyvin. Juoksunkulku tulee ratkaisemaan paljon sijoitusta.”Jos juoksusta muodostuu Callela Nelsonille suosiollinen, uskoo Hakkarainen sen hätyyttelevän totosijoja.”Se on näyttänyt tulevansa selästäkin lujaa. Härmässäkin se oli kesällä vielä viimeisessä kurvissa viimeisenä, mutta tuli tosi hyvin maaliin. Sillä on hyvä pätkä, kun sen saa vain ajoitettua oikein.”Suomen mestaruus ajetaan lauantaina Vermon ravien 10. lähtönä.