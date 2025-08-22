Suur-Hollola-ajon voittaja Massimo Hoist hakee ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Viime vuonna ensimmäinen yritys tuotti nelossijan. Hannu Torvinen jatkaa hevosen rattailla myös lauantaina.
Suur-Hollola-ajon voittaja Massimo Hoist hakee ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Viime vuonna ensimmäinen yritys tuotti nelossijan. Hannu Torvinen jatkaa hevosen rattailla myös lauantaina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Massimo Hoist selvänä suosikkina Suomen mestaruuteen – ”Tämän hevosen kanssa odotukset pitää aina olla korkealla"

Jukka Hakkaraisella on kaksi valmennettavaa lauantaina ravattavassa Suomen mestaruudessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jukka Hakkarainen
Callela Nelson
Suomen mestaruus
massimo hoist

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi