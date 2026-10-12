Massimo Hoist St. Leger -karsintojen tähtenä – ”Toivottavasti on sitten mahdollisessa finaalissa herkempi"

St. Legerin karsintoihin ilmoitettiin 28 hevosta, joista ykkösnimeksi etukäteen nousee kesällä uransa toisen Suur-Hollola-ajon voiton juossut Massimo Hoist.”Kiertämistä on luvassa, mutta onneksi samassa karsinnassa vain viisi hevosta lähtee Massimo Hoistin lisäksi liikkeelle takamatkalta. Ihan hyvin näytti tulevan karsintoihin hevosia”, omistaja-kasvattaja Heikki Korhonen toteaa.Edellisen kerran Massimo Hoist on kilpaillut 22. elokuuta ajetussa Kymi Grand Prix’ssa.”Jo pitkä aika sitten teimme porukalla suunnitelman, että kesän isojen kisojen jälkeen tähtäämme St. Legeriin. Sitä treenattiin kevyemmin Kymi GP:n jälkeen ja nyt on muutama hiitti ajettuna. Ei kai se Porissa vielä karsinnoissa lentoon lähde, mutta toivottavasti on sitten mahdollisessa finaalissa herkempi”, Korhonen toivoo.Massimo Hoist palasi hiljattain Jukka Hakkaraisen valmennuslistoille, kun Hakkaraisen kilpailukielto päättyi. Tallin hevosista St. Legerissä nähdään myös Lafayette ja Christine L Garden.Nelivuotiaita karsintoihin osallistuu peräti kymmenen. Näistä ykkösnimiä ovat perusmatkoilta Magnitude ja Piccolo Cocktail sekä 20 metriä hyvitystä saavat Rich Shade sekä Like My Dream.Nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajon karsintoihin ilmoitettiin 19 hevosta. Mukana ovat muun muassa Kriteriumin kärkipari Pörnä-Pate ja Xavier.Porin 16.10. ravien lähtölistoihin pääset tutustumaan täältä.