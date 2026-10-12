Massimo Hoist ja Hannu Torvinen
Massimo Hoist päätti viime kautensa Porin St. Legerin voittoon SE-tuloksella.Kuva: Nelli Saari
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Massimo Hoist St. Leger -karsintojen tähtenä – ”Toivottavasti on sitten mahdollisessa finaalissa herkempi"

Perjantaina Porissa ravataan St. Legerin ja Satakunta-ajon karsinnat.
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Satakunta-ajo
St. Leger
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