Massimo Hoist palaa radoille parin kuukauden paussilta.
Massimo Hoist palaa radoille parin kuukauden paussilta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Massimo Hoist St. Leger -karsintojen tähtenä

Tänään Porissa ravataan St. Legerin ja Satakunta-ajon karsinnat.
Julkaistu
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Satakunta-ajo
St. Leger
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