Massimo Hoist St. Leger -karsintojen tähtenä

St. Legerin karsintoihin ilmoitettiin 28 hevosta, joista ykkösnimeksi etukäteen nousee kesällä uransa toisen Suur-Hollola-ajon voiton juossut Massimo Hoist.”Hevonen on treenannut hyvin, mutta voi se hiukan tukkoinen olla näin pitkällä starttivälillä. Toivottavasti herkistyy sitten finaaliin, johon kausi on tarkoitus päättää”, valmentaja Jukka Hakkarainen kertoo.Edellisen kerran Massimo Hoist on kilpaillut 22. elokuuta ajetussa Kymi Grand Prix’ssa.”Jo pitkä aika sitten teimme porukalla suunnitelman, että kesän isojen kisojen jälkeen tähtäämme St. Legeriin. Sitä treenattiin kevyemmin Kymi GP:n jälkeen ja nyt on muutama hiitti ajettuna”, omistaja-kasvattaja Heikki Korhonen tietää.Massimo Hoist palasi hiljattain Jukka Hakkaraisen valmennuslistoille, kun hänen kilpailukieltonsa päättyi. Tallin hevosista St. Legerissä nähdään myös Lafayette ja Christine L Garden.”Christine L Garden suorittaa jatkuvasti tasaisen varmasti. Lafayette on meillekin arvoitus, sillä alla on sairaspaussia. Käytettiin hevosta samalla klinikalla ja hiukan hoidettiin”, Hakkarainen taustoittaa.Nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajon karsintoihin ilmoitettiin 19 hevosta. Mukana ovat muun muassa Kriteriumin kärkipari Pörnä-Pate ja Xavier.