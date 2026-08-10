Massimo Hoist tavoittelee Suomen mestaruutta takarivistä – "Koen Vermon lähdön valmistelevana koitoksena Kymi GP:tä varten"

Lämminveristen Suomen mestaruus ajetaan derbylauantain seitsemäntenä lähtönä. Siinä eniten katseita kerää Suur-Hollola-ajon voittanut Massimo Hoist, joka starttaa 2120 metrin ryhmäajoon takarivistä radalta yhdeksän.

"Ihan hyvillä odotuksilla tulemme Vermoon. Massimo Hoist tuli kuitenkin viimeksi Tampereelle aika rapsakkaasta perustreenistä, jolloin viimeinen 150 metriä hiukan painoi. Hevonen vaikuttaa ottaneen tuon startin oikein ja on tuntunut kotona hyvältä", valmentaja Riina Korhonen raportoi.

Suomen mestaruuden jälkeen Massimo Hoistin on tarkoitus kilpailla heti seuraavana lauantaina Kouvolassa ajettavassa Kymi Grand Prix'ssa.

"En ole vielä Hannun (Torvinen) kanssa keskustellut, mutta koen Vermon lähdön valmistelevana koitoksena Kymi GP:tä varten. Eli pyritään säästelemään voimia vähän myös sinne", Korhonen kokee.