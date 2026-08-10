Massimo Hoist tavoittelee Suomen mestaruutta takarivistä – "Koen Vermon lähdön valmistelevana koitoksena Kymi GP:tä varten"
Lämminveristen Suomen mestaruus ajetaan derbylauantain seitsemäntenä lähtönä. Siinä eniten katseita kerää Suur-Hollola-ajon voittanut Massimo Hoist, joka starttaa 2120 metrin ryhmäajoon takarivistä radalta yhdeksän.
"Ihan hyvillä odotuksilla tulemme Vermoon. Massimo Hoist tuli kuitenkin viimeksi Tampereelle aika rapsakkaasta perustreenistä, jolloin viimeinen 150 metriä hiukan painoi. Hevonen vaikuttaa ottaneen tuon startin oikein ja on tuntunut kotona hyvältä", valmentaja Riina Korhonen raportoi.
Suomen mestaruuden jälkeen Massimo Hoistin on tarkoitus kilpailla heti seuraavana lauantaina Kouvolassa ajettavassa Kymi Grand Prix'ssa.
"En ole vielä Hannun (Torvinen) kanssa keskustellut, mutta koen Vermon lähdön valmistelevana koitoksena Kymi GP:tä varten. Eli pyritään säästelemään voimia vähän myös sinne", Korhonen kokee.
Suomen mestaruus 2026
1 Knight Rider Hoss / Olli Koivunen
2 EL Jetpack / Ari Moilanen
3 Corazon Combo / Tommi Kylliäinen
4 Run For Royalty / Janne Korpi
5 Amazing Player / Jarmo Saarela
6 Main Stage / Santtu Raitala
7 Kyle Web / Iikka Nurmonen
8 Amanda Evo / Ville Koivisto
9 Massimo Hoist / Hannu Torvinen
10 The Lost Battalion / Esa Holopainen
11 Stoneisle Vertigo / Tapio Perttunen
12 Fly By Me / Harri Koivunen
Lauantain päälähtönä ajetaan Suuri Suomalainen Derby, jonka karsinnat ravattiin maan pääradalla viime keskiviikkona 5. elokuuta.
Finalistien lisäksi tuolloin selvisivät loppukilpailun lähtöradat, mutta monen hevosen ohjastaja jäi vielä hämärän peittoon. Nyt ne ovat selvillä.
Suuri Suomalainen Derby 2026
1 Magnitude / Ari Moilanen
2 Callela Capitano / Iikka Nurmonen
3 Like My Dream / Tapio Perttunen
4 Stonecapes Yoda / Harri Koivunen
5 Ancio / Santtu Raitala
6 Uranus Orden / Hannu Torvinen
7 Ashley Spy / Tommi Kylliäinen
8 Prasutagus Secret / Olli Koivunen
9 EL Narnia / Janne Korpi
10 Green's Third Try / Tuomas Korvenoja
11 Callela Classico / Jorma Kontio
12 Make Cash / Jukka Torvinen
Derbylauantai päättyy 4–5-vuotiaiden lämminveristen monté-derbyyn. Toto75-kohteiden ulkopuolella ajettavassa lähdössä debyytin lajissa tekee ykkösnumerolla matkaan kiihdyttävä BWT Jackpot.
Vermon 15.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä