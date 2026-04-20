Massimo Hoistilla loistava arpaonni – näiltä lähtöradoilta Seinäjoki Raceen

Kotimaan kansainvälinen suurkilpailukausi käynnistyy tulevana lauantaina ajettavasta Seinäjoki Racesta. Mukana on neljä hevosta kotimaasta ja kuusi ulkomailta.

Seinäjoki Racen lähtöradat arvottiin maanantaina Seinäjoen Ravikeskuksen tekemässä Facebook-livelähetyksessä.

Suomalaisista paras arpaonni oli Star Photolla ja Massimo Hoistilla. Ensin mainittu starttaa kakkosradalta, jälkimmäinen puolestaan kolmoskaistalta. Muista suomalaisedustajista Need'em sai radan kuusi ja Combat Fighter radan yhdeksän.

Ulkomaalaisvieraista kisan kahtena edellisvuonna voittanut Borups Victory arvottiin takariviin radalle kymmenen. Sen starttinopea tallikaveri Kuiper pääsee puolestaan matkaan Mats E Djusen ohjastamana ykkösradalta. Daniel Redénin kaksikko Chestnut ja Olly Håleryd arvottiin radoille neljä ja viisi. Niitä Seinäjoki Racessa ohjastavat Sandra Eriksson ja Marcus Lilius.

Johan Untersteinerin kaksikko Karat River ja Dancer Brodde kiihdyttävät matkaan eturivin uloimmilta paikoilta.