Massimo Hoistille paikka Finlandia-ajossa

Vermossa Isokengässä kisannut Massimo Hoist ratkaisi jo alussa paljon, kun se torjui Run For Royaltyn ja valtasi kärkipaikan itselleen. Vauhdinvaatijoita ei näkynyt, jolloin ori sai mennä kuin sunnuntaihölkällä olisi ollut.Hannu Torvisen ohjastama Massimo Hoist lopetti keskipitkällä matkalla 09,8-kyydillä ja irtosi ylivoimavoittoon.Voittajaseremonioissa Massimo Hoist kutsuttiin mukaan 10.5. ravattavaan Finlandia-ajoon.”Tämä on oikein hieno juttu”, valmentaja Jukka Hakkarainen iloitsi.Massimo Hoist on kolmas Finlandia-ajoon kutsuttu. Aikaisemmat tiketit menivät Combat Fighterille ja High On Pepperille.