Massimo Hoistille Suur-Hollola-ajon karsintaan rata neljä – ravilauantain lähtölistat valmistuivat
3.–5. heinäkuuta Lahden Jokimaalla ravataan kolmipäiväinen Suur-Hollola-viikonloppu. Lauantaina ohjelmassa ovat lämminveristen Suur-Hollola-ajon karsinnat, joihin ilmoitettiin yhteensä 33 hevosta. Näistä kokoon nousi neljä karsintalähtöä, eli jokaisesta karsinnasta kolme parasta selvittää tiensä sunnuntaina 80 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan finaaliin.
Kilpailun suuri etukäteissuosikki on viimevuotista voittoaan puolustava Massimo Hoist, joka arvottiin karsintaansa radalle neljä. Vastaansa Massimo Hoist saa muun muassa viimeksi nousukuntoa väläytelleen Consalvon.
Muissa karsinnoissa katseet kohdistuvat erityisesti Corazon Comboon, Stoneisle Vertigoon, Callela Nelsoniin, Main Stageen ja EL Jetpackiin.
Karsinnat ajetaan lähtöinä 4-7.
Suur-Hollola-lauantain Toto75-päättyy lämminveristen pronssidivisioonakarsintaan, missä EL Nightwish avaa Suomen-uransa kilpailemisen osalta. Elina Laakkosen treenattava starttaa 2140 metrin ryhmäajoon radalta kolme.
Suur-Hollola-lauantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä.