Massimo Hoistin menestyskausi jatkuu St. Legerin karsinnoissa

St. Legerin karsinnat kilpaillaan perjantaina Porissa. Tänä vuonna kisaan ilmoitettiin 26 hevosta, joten luvassa on kaksi 13 hevosen karsintalähtöä. Koko kilpailun suurin suosikki on Jukka Hakkaraisen valmentama Massimo Hoist, joka viime vuonna juoksi St. Legerissä keskipitkän matkan SE:n 13,3..”Tänä vuonna hevosella oli tarkoitus kilpailla kaksitoista kertaa. Toivottavasti startteja kuitenkin tulisi kolmetoista, eli pääsisimme vielä St. Legerin finaaliin koittamaan menestystä”, Hakkarainen aloittaa..Elitloppetin finaalissakin juosseen Massimo Hoistin viimeisin startti on elokuun lopulla voittoisasti päättyneestä Suomen mestaruudesta. Sen jälkeen hevosella on päästy valmistautumaan St. Legeriin suunnitellusti, mutta Hakkarainen varoittaa tallin muiden hevosten sairastelusta..”Massimo Hoist on onneksi ollut terve. Kausi on ollut jo tähän mennessä hieno ja kova halu meillä olisi tässäkin kilpailussa pärjätä”, Hakkarainen ilmoittaa..Savolaistallin toinen kilpaileva hevonen St. Legerissä on Christine L Garden, joka pääsee tammana starttaamaan 20 metrin etumatkalta isorahaisimpiin vastustajiin nähden. Hakkaraisen valmennettavat kilpailevat eri karsintalähdöissä..”Tamman ollessa parhaimmillaan uskon sen olevan lähellä finaalipaikkaa. Viimeksi Teivossa kiristä tuli vain liian pitkä ja väsy iski ymmärrettävästi.”