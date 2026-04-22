Massimo valmiina Seinäjoelle – "Tehdään kaikkemme menestyksen eteen"

Massimo Hoistin kasvattaja-omistaja Heikki Korhonen on tyytyväinen oriin vireeseen Seinäjoki Racen alla.”Massimo Hoist voitti Helsinki-Ajon korvat kiinni, eikä sen tarvinnut yrittää parastaan”, Korhonen tiivistää. ”Erittäin hyvällä mallilla hevonen nyt on, ja se on saanut olla terve koko talven. Massimo Hoist pystyy alittamaan 10-tuloksen näissä lähiaikojen mailin starteissa, mitä on tulossa.”Massimo Hoist starttaa seuraavaksi Seinäjoella ja kaksi viikkoa myöhemmin Vermon Finlandia-Ajossa.Seinäjoki Race juostaan täydellä matkalla, ja vastaan asettuu viime vuoden tapaan Borups Victory. Massimo Hoist lähtee radalta kolme ja Borups Victory arvottiin takariviin.”Tehdään kaikkemme menestyksen eteen. Meitä himottaa olla Seinäjoki Racessa mukana kärkikamppailussa.”.Massimo Hoistin valmentaja Jukka Hakkarainen on Korhosen tavoin tyytyväinen kauden alkuun.”Kun katsoo kauden kahden ensimmäisen kilpailun suorituksia ja tuloksia, niin ensimmäisenä tulee ajatus, että oikealla tiellä ollaan”, Hakkarainen analysoi. ”Viime keskiviikkona ajettiin rauhallinen 30-vauhtinen hiitti, ja siitä alkoi valmistautuminen Seinäjoelle. Rakennamme hevosta samalla tavalla kuin viime vuonna. Eli kevyttä treeniä, huoltoa ja hyvää hoitoa. Lähdemme joka kilpailuun tosissaan. Seinäjoki Race on tietenkin yksi tärkeä kilpailu meille. Suur-Hollola-ajo on kauden päätähtäin myös tänä vuonna.”Massimo Hoist on jo kutsuttu myös Elitloppetiin. Hakkarainen valmistautuu tulevaan Ruotsin-reissuun keskittymällä valmentamiseen ja hevoseen yhdessä tallitiimin kanssa.”Ruotsin kielen taito on sillä mallilla, että muut saavat hoitaa keskustelut, mutta jos hevosella on toukokuun lopussa kaikki kunnossa, lähdetään käymään Ruotsissa”, Jukka Hakkarainen vahvistaa.