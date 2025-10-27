Matias Salo suuntaa rohkein mielin Teivon maanantai-illan raveihin – "Koko matkan johtoa tavoitellaan"

Matias Salo suuntaa Teivon maanantai-illan raveihin kolmen hevosen kera. Näistä ensimmäisenä starttaa illan seitsemännessä lähdössä ja Euronelkun toisessa kohteessa kilpaileva A Kind Of Magic S, joka on kerännyt lähtönsä toiseksi suurimmat peliprosentit.8-vuotias ruuna palasi viimeksi Jyväskylässä 2,5 kuukauden mittaiselta tauolta. Se sai piippuhyllyn lähtöpaikkaan nähden melko onnistuneen juoksun kolmannessa ulkona ja kiri kolmanneksi.Maanantaina A Kind Of Magic pyrkii kukistamaan suureksi suosikiksi ja Euronelkun pankiksi luotetun Macho Matchin. Sitä Salo lähtee yrittämään positiivisin mielin.”A Kind Of Magic on tuntunut tosi asialliselta. Sillä oli tosi sitkeä flunssa, mistä ei tunnuttu pääsevän millään eroon. Nyt sille saatiin yksi startti kroppaan. Voisi ajatella, että se on pykälän terävämpikin startin ansiosta. Lisäksi pääsemme nyt liikenteeseen eturivistä”, Salo sanoo.33 startistaan 12 voittanut A Kind Of Magic on onnistunut usein keulapaikalta. Tämän tietää myös valmentaja.”Mielestäni sillä pitää lähteä ajamaan eteenpäin. Se tekee hyviä juoksuja vapaalta radalta. Ollaan rohkein mielin liikkeellä.”Salo ei kuitenkaan lähde veikkaamaan kukistuuko suuri suosikki maanantaina.”Vaikea sitä on sanoa, kuinka paljon meidän hevonen parantaa viime startista. Lähdetään ajamaan reippain mielin. Katsotaan sitten, mikä on lopputulos.”A Kind Of Magic juoksee maanantai-iltana uransa toista kertaa jenkkikärryillä.”Sillä on meiltä käsin ajettu yksi lähtö jenkeillä, mutta lähdön jälkeen paljastui, että hevosella oli räkätauti, niin se ei sillä kertaa niistä hyötynyt. Tänään on uusi yritys.”Euronelkun päätöskohteessa Salon tallista kilpailee kaksi hevosta. Suosikiksi on luotettu hänen treenaama Cheops, joka havittelee paalun ykkösradalta keulasooloa.”Cheops on tuntunut koko ajan hyvältä. Nyt on tullut pari laukkaa. Viimeksi se laukkasi Kouvolan tiukassa kurvissa ulkoradalla. Koitetaan nyt puolustaa paikkaa ja ajaa keulasta niin pitkään kuin peli vetää. Koko matkan johtoa tavoitellaan.”Salon toinen hevonen Euronelkun päätöskohteessa on 20 metrin pakilta starttaava Com Milton. Viimeksi lähes viiden kuukauden paussilta palanneen ruunan menestys olisi kuitenkin yllätys.”Com Milton oli viimeksi periaatteessa asiallinen, mutta tukkoisuus näkyi viimeisellä 50 metrillä. Uskon kuitenkin sen pikkuisen parantavan. Jonkin mukavan rahasijan se voi tänään napata.”