Matias Salon talliin kovasukuinen ruotsalaisruuna – "Omistajilla oli kysyntää uudelle kimppahevoselle"

Iittiläistreenari Matias Salon tallin tuorein vahvistus on 6-vuotias Ruotsissa syntynyt Epsom Kronos. Uransa 25 startista seitsemän voittanut ja seitsemän muuta totosijaa saavuttanut ruuna on valmentautunut aiemmin Daniel Wäjerstenillä ja Anna Näslundilla.”Sain mutkan kautta tiedon hevosen olevan kaupan. Tehtiin siitä kaupat, kun meidän omistajilla oli kysyntää uudelle kimppahevoselle. Epsom Kronos on jonkin verran laukkaillut, mutta ravatessaan usein pärjännyt”, Salo kertoo.Reilut 30 000 euroa urallaan ansainnut Epsom Kronos saapunee Salon talliin loppuviikosta. Suku hevosella on hieno, kun isä on Muscle Hill ja emä 09,7-aikainen Treasure Kronos, joka on samaa sisarusparvea Very Kronoksen kanssa.Epsom Kronoksen edellinen kilpailu on viime lokakuulta.”Edellisen valmentajan mukaan se on ollut talvitreenissä. Kunhan hevonen tulee meille, lähdetään tekemään sen kanssa töitä normaalisti ja suunnitellaan jatkoa sitten myöhemmin”, Salo suunnittelee.