Matias Salon talliin uusi hevonen – "Ei tarvinnut pitkään miettiä"

Vuoden ajan Daniel Redénillä valmentautunut Popeye Tooma (S.J.'s Caviar - Finish Tooma, Windsong's Legacy) siirtyy Matias Salon valmennukseen Iittiin. Kuusivuotias ruuna on kilpaillut urallaan 20 kertaa totosijoin 8-1-2.”Se tuli samassa kaupassa Ojanperän Antin ostamien hevosten kanssa. Muistin hevosen jo ennestään, eikä sen ostamista tarvinnut pitkään miettiä. Sen ympärille rakennettu kimppakin tuli kasaan hyvin nopeasti”, Salo kertoo.501 000 kruunua urallaan ansainnut Popeye Tooma mahtuu voittosumman puolesta vielä Suomen haastajadivisioonaan. Hevosen ennätys täydeltä matkalta on 12,6a.”Sillä oli Ruotsissa yhdessä kohtaa neljän voiton putki. Kaikki voitoista tulivat keulan rinnalta ja viimeisin vielä Toto75-lähdöstä Solvallasta. Hevonen saapuu talliin tällä viikolla”, Salo tietää.