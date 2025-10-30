Heidi Taipale ja Matti Juutila pääsivät lokakuussa iloitsemaan Taarin Tahden divisioonafinaalivoitosta Kouvolassa. Kauppojen myötä hevonen kuitenkin vaihtoi heti tuon startin jälkeen valmentajaa, mutta nyt Juutilan ja Taipaleen talliin on tulossa uutta verta. Kuva: Roosa Lindholm

Uutiset Matti Juutilan talli vahvistuu nelivuotiaalla lämminverisellä – "Rahasarjoihin nouseva hevonen" Starttaamista uuden tulokkaan kanssa suunnitellaan myöhemmin.