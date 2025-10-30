Matti Juutilan talli vahvistuu nelivuotiaalla lämminverisellä – "Rahasarjoihin nouseva hevonen"

Turun Metsämäen ratamestarina työskentelevä ja pienimuotoista valmennustoimintaa harjoittava Matti Juutila kertoi keskiviikkona Vermon studiolähetyksessä vieraillessaan uuden hevosen saapuvan torstaina talliinsa. Vielä tuolloin hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan mikä hevonen on kyseessä.”Ranger Ale tulee talliin nyt iltapäivällä”, Juutila valottaa Hevosurheilulle.Nyt 4-vuotias Ranger Ale on kilpaillut urallaan 21 kertaa totosijoin 1-3-4. Kaikki starttinsa Hannu-Pekka Korven valmennuksesta juosseen oriin voittosumma on 14 900 euroa.Elokuun puolivälin jälkeen Ranger Alea ei kuitenkaan ole nähty kilparadoilla.”Sille on tehty pieni jalkaoperaatio, mutta kyseessä ei ole mitään vakavaa. Katsotaan kilpailemisen aloittamista meiltä sitten myöhemmin ihan hevosen mukaan. Omistajataholta ei ole tullut minkäänlaisia paineita sen starttiin tuomisen suhteen”, Juutila sanoo.”Ajattelen Ranger Alen olevan rahasarjoihin nouseva hevonen. Se on kuitenkin mennyt hyviä aikoja ikäluokkalähdöissä”, hän lisää..Lauantain tuore finaalivoittaja uuteen kotiin – Taarin Tahti ja kolme sisarusta