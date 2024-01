Matti Mahlamäki on poissa

Porilaislähtöinen Matti Mahlamäki aloitti työt hevosalalla Hevosurheilu-lehden edeltäjän Hevostalouden kesätoimittajana vuosina 1967-69. Valmistuttuaan 1974 jälkeen yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan lehdistö- ja tiedotusoppi hän aloitti Suomen Hippoksen tiedotussihteerinä 1976 ja jatkoi nykyistä raviurheilujohtajan tehtävää vastaavaan Hippoksen pääsihteerin virkaan 1977. Vuonna 1983 Mahlamäki lähti johtamaan Teivon ravirataa.

Vuosina 1989-1994 Mahlamäki työskenteli liikkeenjohdon konsulttina omassa yrityksessään ja tapettitehtaan toimitusjohtajana, minkä jälkeen hän palasi ensin projektiluonteisesti Teivon organisaatioon vuoden 1994 Kuninkuusraveja varten. Siitä hän jäi johtamaan Teivon ravintolatoiminnoista ja kiinteistöistä vastaavaa Teivon Ravirata Oy:tä vuoteen 2013 saakka.

Vielä mittavaa työuraakin suuremman panoksen raviurheilulle Matti Mahlamäki antoi hevosalan historian ja kulttuurin tutkijana ja vaalijana. Töidensä ohessa hän kirjoitti vuonna 2003 julkaistun Suomen Hippoksen 30-vuotishistoriikin Pellolta paanalle ja pussihousumiehistä patiinipoikiin.

”Nimessä heijastuu sarkastisella tavalla se julkisen keskustelun käsitteistö, jota V5-pelistä (Hippoksen ja Veikkauksen kesken) taisteltaessa käytettiin”, päätoimittaja Jorma Kemiläinen avasi Matti Mahlamäen 60-vuotissyntymäpäiväjutussa Hevosurheilussa.

Opiskelu säilyi Matti Mahlamäen intohimona elämän loppuun saakka. Kesällä 2021 valmistui väitöskirja Rahalla saa ja hevosella pääsee, jossa Mahlamäki tutki hevosalan ja valtiovallan suhdetta. Näin hän sai filosofian tohtorin arvonimen.

”Kovin suurta käytännön merkitystä sillä ei minulle ole, kun olen eläkeukko ja yksi akateeminen loppututkinto minulla jo on. Mahdollisesti se lisää vähän ravipoliittista painoarvoa. Hevosalalle on toisaalta hyvä, että alaa on nyt lähestytty kulttuurintutkimuksen näkökulmasta”, Matti Mahlamäki arvioi väitöskirjan valmistuttua Hevosurheilussa kesällä 2021.

Ravipoliittista painoarvoa Matilla itsellään oli viimeksi Suomen Hippoksen hallituksen jäsenenä vuosina 2022-23.